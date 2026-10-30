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Reggio, Studentato Med Campus: 30 posti letto DSU, domande entro il 6 novembre

Reggio, 30 posti letto DSU al Med Campus: c'è tempo fino al 6 novembre alle 14. Dove trovare l'avviso e come presentare la domanda via PEC

30 Ottobre 2026 - 15:01 | di Redazione

reggio calabria lungomare al tramonto

Mediterranean Housings S.r.l. comunica la pubblicazione di un avviso di selezione competitiva per l’assegnazione dei posti letto riservati agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2026/2027.

Banner dell'avviso per i posti letto DSU allo Studentato Med Campus di Reggio Calabria con i loghi di Unione europea, MUR, Italia domani e Mediterranean Housings

L’avviso riguarda lo Studentato Med Campus, in contrada Armacà n. 48, a Reggio Calabria: 30 posti letto riservati al diritto allo studio universitario su 98 posti letto complessivi. La procedura rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 Componente 1, Riforma 1.7, nell’ambito del D.M. n. 481/2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il codice candidatura è DM481/241541 e il CUP è D34D25007540006.

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Scadenza e modalità di partecipazione

Le domande vanno presentate entro le ore 14:00 del 6 novembre 2026.

L’avviso integrale, la domanda di partecipazione e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mediterraneanhousings.it, nella homepage, alla voce di menu «AVVISO DSU».

Scarica l’avviso pubblico Studentato Med Campus

La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità, i requisiti e i termini indicati nell’avviso relativo alla singola residenza, all’indirizzo PEC mediterraneanhousings@pec.it. Si invita a leggere integralmente l’avviso e la documentazione allegata prima della presentazione della candidatura.

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