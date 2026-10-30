Reggio, Studentato Med Campus: 30 posti letto DSU, domande entro il 6 novembre

Mediterranean Housings S.r.l. comunica la pubblicazione di un avviso di selezione competitiva per l’assegnazione dei posti letto riservati agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2026/2027.

L’avviso riguarda lo Studentato Med Campus, in contrada Armacà n. 48, a Reggio Calabria: 30 posti letto riservati al diritto allo studio universitario su 98 posti letto complessivi. La procedura rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 Componente 1, Riforma 1.7, nell’ambito del D.M. n. 481/2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il codice candidatura è DM481/241541 e il CUP è D34D25007540006.

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Scadenza e modalità di partecipazione

Le domande vanno presentate entro le ore 14:00 del 6 novembre 2026.

L’avviso integrale, la domanda di partecipazione e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mediterraneanhousings.it, nella homepage, alla voce di menu «AVVISO DSU».

Scarica l’avviso pubblico Studentato Med Campus

La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità, i requisiti e i termini indicati nell’avviso relativo alla singola residenza, all’indirizzo PEC mediterraneanhousings@pec.it. Si invita a leggere integralmente l’avviso e la documentazione allegata prima della presentazione della candidatura.