Calciomercato: ufficiale, Domenico Girasole è un giocatore del Campobasso

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso è diventato ufficiale. Domenico Girasole è un nuovo calciatore del Campobasso, raggiunge il DG Giuseppe Praticò.

Il comunicato

Il Campobasso FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Domenico Girasole, difensore centrale classe 2000, proveniente dalla Reggina.

Nato a Reggio Calabria l’8 giugno 2000, Girasole ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2027 , con opzione di rinnovo automatico.

Difensore centrale di struttura fisica, alto 188 centimetri, Girasole porta in rossoblù un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha proseguito il proprio percorso con Lanusei, Casarano e Picerno, prima di approdare al Foggia nella stagione 2021/2022, sotto la guida tecnica di Zdeněk Zeman . Successivamente ha vestito la maglia del Potenza, sempre in Serie C, per poi tornare alla Reggina.

La presenza fisica e l’esperienza maturata tra i professionisti ne fanno un profilo in grado di ampliare le soluzioni a disposizione del reparto difensivo rossoblù. Un centrale che abbina solidità e capacità di imporsi nei duelli aerei, distinguendosi anche per il contributo in fase offensiva, come testimoniano le 10 reti realizzate nelle ultime due stagioni: 6 nel 2024/2025 e 4 nel 2025/2026.

Le prime parole di Girasole in rossoblù raccontano una scelta maturata con convinzione, nel segno della crescita professionale e della fiducia nel progetto del club.

“Sono entusiasta di essere arrivato a Campobasso. Mi hanno convinto fin da subito la serietà e l’ambizione del progetto societario. È stato un piacere conoscere personalmente il vicepresidente Nicola Cirrincione, con il quale ho avuto modo di confrontarmi e approfondire le prospettive del club. Ringrazio il presidente Matt Rizzetta e tutta la dirigenza per la fiducia riposta in me. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dei compagni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra”.

Il difensore rossoblù rivolge poi un pensiero alle proprie origini, sottolineando il significato personale e professionale di questa nuova esperienza.

“Sono nato a Reggio Calabria e il legame con la mia terra è qualcosa che porterò sempre con me. Le proprie radici fanno parte di ciò che siamo e nessuna scelta professionale potrà mai cambiarle. Allo stesso tempo, nel calcio, come nella vita, crescere significa anche avere il coraggio di intraprendere nuove strade. Ho scelto Campobasso perché credo in questa società, nel suo progetto e nella possibilità di continuare a migliorarmi, mettendomi nuovamente alla prova. È una scelta che ho fatto con convinzione e che voglio onorare ogni giorno, attraverso il lavoro e l’impegno sul campo”.

Benvenuto Domenico!