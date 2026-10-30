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Reggio, Studentati Independence: 21 posti letto DSU in due avvisi, domande entro il 6 novembre

Reggio, 21 posti letto DSU in due studentati: c'è tempo fino al 6 novembre alle 14. Dove trovare gli avvisi e come presentare la domanda via PEC

30 Ottobre 2026 - 15:01 | di Redazione

Veduta aerea del Lungomare Falcomatà e di Via Marina a Reggio Calabria, con verde, palazzi e binari

Elena Holding S.r.l. comunica la pubblicazione di due distinti avvisi di selezione competitiva per l’assegnazione dei posti letto riservati agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici e di merito per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2026/2027. Le procedure sono autonome e prevedono domande e graduatorie separate.

Banner degli avvisi per i posti letto DSU agli Studentati Independence e Independence 2 di Reggio Calabria con i loghi di Unione europea, MUR, Italia domani ed Elena Holding

Gli avvisi riguardano lo Studentato Independence, in via Santa Caterina d’Alessandria n. 18, a Reggio Calabria, con 15 posti letto riservati al diritto allo studio universitario su 48 posti letto complessivi, e lo Studentato Independence 2, in via del Foro Boario n. 4, a Reggio Calabria, con 6 posti letto su 20 posti letto complessivi. Le procedure rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 Componente 1, Riforma 1.7, nell’ambito del D.M. n. 481/2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il codice candidatura di Independence è DM481/240494 e il CUP è D34D25002720006. Il codice candidatura di Independence 2 è DM481/241953 e il CUP è D34D25008360006.

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Scadenza e modalità di partecipazione

Le domande vanno presentate entro le ore 14:00 del 6 novembre 2026.

L’avviso integrale della residenza interessata, la domanda di partecipazione e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.elenaholding.it, nella homepage, alla voce di menu «AVVISO DSU».

Scarica gli avvisi pubblici Studentati Independence e Independence 2

La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità, i requisiti e i termini indicati nell’avviso relativo alla singola residenza, all’indirizzo PEC elenaholdingsrl@pec.it. Si invita a leggere integralmente l’avviso e la documentazione allegata prima della presentazione della candidatura.

Le candidature per Independence e Independence 2 sono riferite a procedure distinte: occorre utilizzare il modulo specifico della struttura prescelta.

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