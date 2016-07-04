A Locri la rassegna di birre artigianali

Il 5 e 6 agosto sul lungomare nord di Locri la prima BeerLocri: stand di birrifici artigianali di tutta Italia e un'area dedicata alla cucina calabrese

Il 5 e 6 agosto arriva a Locri la prima rassegna di birre artigianali: dopo BeerRoma e BeerCatania, è il momento di BeerLocri. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Gabriele Polito e Mariangela Verteramo, rappresentanti dall’associazione culturale ITER Percorsi e Idee, e dalle aziende Eternal City Brewing di Roma e Scirocco Mediterranean Creative Lab di Catania.

Birra artigianale: un settore in crescita

Il mondo delle birre artigianali sta prendendo quota in tutta Italia, aprendo nuovi scenari nel mondo del beverage e della ristorazione. Da qualche anno questo fenomeno si sta affermando anche come nuovo approccio al consumo: meno quantità e più qualità. Per questi motivi i promotori dell’iniziativa hanno deciso di portare a Locri, nel pieno dell’estate, un evento così importante.

Il progetto si sviluppa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Locri e la collaborazione dell’Associazione Culturale LocrIdea. L’evento è aperto a tutte le aziende produttrici di birra, regionali e non.

Educazione al bere e sviluppo del settore

Da non trascurare, poi, il fatto che “l’educazione al bere” passa anche da eventi come questo: insegnare a cercare un prodotto di qualità porta necessariamente ad un approccio migliore con le bevande alcoliche, soprattutto rivolgendosi ai più giovani. L’obiettivo è inoltre promuovere anche a livello istituzionale le possibilità di crescita legate allo sviluppo di questo settore nel mondo dell’imprenditoria.

Come si svilupperanno le 2 serate. All’evento saranno presenti diversi stand di birrifici artigianali provenienti da molteplici regioni italiane; sarà allestita anche un’area dedicata al cibo tradizionale rivisto e rivisitato per valorizzare la tipica cucina calabrese. Un evento aperto a tutti, dai giovani alle famiglie, che coinvolge anche coloro che per la prima volta si avvicinano a questo mondo. L’evento si terrà venerdì 5 e sabato 6 agosto presso il lungomare di Locri lato nord.