City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Locri la rassegna di birre artigianali

Il 5 e 6 agosto sul lungomare nord di Locri la prima BeerLocri: stand di birrifici artigianali di tutta Italia e un'area dedicata alla cucina calabrese

04 Luglio 2016 - 09:17 | di Vincenzo Comi

Birra artigianale alla rassegna BeerLocri a Locri

Il 5 e 6 agosto arriva a Locri la prima rassegna di birre artigianali: dopo BeerRoma e BeerCatania, è il momento di BeerLocri. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Gabriele Polito e Mariangela Verteramo, rappresentanti dall’associazione culturale ITER Percorsi e Idee, e dalle aziende Eternal City Brewing di Roma e Scirocco Mediterranean Creative Lab di Catania.

Birra artigianale: un settore in crescita

Il mondo delle birre artigianali sta prendendo quota in tutta Italia, aprendo nuovi scenari nel mondo del beverage e della ristorazione. Da qualche anno questo fenomeno si sta affermando anche come nuovo approccio al consumo: meno quantità e più qualità. Per questi motivi i promotori dell’iniziativa hanno deciso di portare a Locri, nel pieno dell’estate, un evento così importante.

Il progetto si sviluppa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Locri e la collaborazione dell’Associazione Culturale LocrIdea. L’evento è aperto a tutte le aziende produttrici di birra, regionali e non.

Educazione al bere e sviluppo del settore

Da non trascurare, poi, il fatto che “l’educazione al bere” passa anche da eventi come questo: insegnare a cercare un prodotto di qualità porta necessariamente ad un approccio migliore con le bevande alcoliche, soprattutto rivolgendosi ai più giovani. L’obiettivo è inoltre promuovere anche a livello istituzionale le possibilità di crescita legate allo sviluppo di questo settore nel mondo dell’imprenditoria.

Come si svilupperanno le 2 serate. All’evento saranno presenti diversi stand di birrifici artigianali provenienti da molteplici regioni italiane; sarà allestita anche un’area dedicata al cibo tradizionale rivisto e rivisitato per valorizzare la tipica cucina calabrese. Un evento aperto a tutti, dai giovani alle famiglie, che coinvolge anche coloro che per la prima volta si avvicinano a questo mondo. L’evento si terrà venerdì 5 e sabato 6 agosto presso il lungomare di Locri lato nord.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Locri Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?