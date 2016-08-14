Grande successo per la rassegna ‘BeerLocri’

BeerLocri si è conclusa da una settimana. La prima rassegna di birre artigianali in Calabria, che ha avuto un successo oltre le aspettative, ha visto la partecipazione di oltre 1800 persone in due giorni, dove si sono alternate famiglie, giovani e tanti curiosi alle prime esperienze con il mondo della birra artigianale.

Oltre 1800 presenze e il corso di degustazione

Le due serate hanno visto una grande adesione anche al corso di degustazione, tenuto da Giuseppe Salvatore Grosso Ciponte e voluto da Formamentis, dove erano presenti tutti i pub del comprensorio che hanno accolto l’invito.

Non sono mancati i momenti di goliardia e di divertimento. I birrifici presenti si sono calati subito nell’atmosfera raccolta di un pubblico che ama stare insieme in allegria, degustando ottimi prodotti, nella compostezza che non è mai degenerata.

Forte è stata anche la presenza di appassionati, provenienti anche da fuori provincia, che non hanno esitato a riempire gli spazi anche il giorno dopo.

Il bilancio e i ringraziamenti degli organizzatori

Per Locri, e non solo, sono stati due giorni di sano divertimento, all’insegna di un prodotto di qualità, ricercato e apprezzato anche da chi non ha mai assaggiato questo tipo di birra. Ciò che emerge dalla realizzazione di questo evento è che la birra artigianale unisce tutti, non dimenticando mai l’educazione al bere, cardine fondamentale di BeerLocri, promosso e organizzato da Gabriele Polito e Mariangela Verteramo. “Non si finirà mai di ringraziare tutti i partecipanti che hanno dato fiducia all’evento e si sono divertiti. BeerLocri ha riempito quello spazio per giovani e famiglie che mancava da tempo. Per questo ringraziamo tutti i birrifici presenti: Eternal City Brewing, Timilia, a’Magara, Limen, J4 ed Epica, nonché l’associazione culturale LocrIdea che ha gestito la parte dedicata al food. Un ringraziamento particolare, oltre che all’amministrazione comunale per il patrocinio e la parte logistica, va a Giacomo Mondini, Gaetano Fatuzzo e ai ragazzi della Scirocco Mediterranean Creative Lab, sostenitori del progetto BeerLocri, i quali ci hanno supportato e sopportato fino alla fine, anche sotto la pioggia battente. Stiamo già lavorando all’edizione invernale, dove ci incontreremo nuovamente per continuare a scoprire la splendida realtà del mondo della birra artigianale, cercando di migliorarci e di rendere l’offerta ancora più ampia e di qualità” scrivono gli organizzatori.