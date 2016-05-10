A merenda con Alice e il Cappellaio

Sabato 14 Maggio alle 16:30 presso la sede Dreamlab Srls in via Giulia 1/C, Alice ed il Cappellaio Matto sono lieti di invitare i bambini a trascorrere un pomeriggio nel fantastico mondo del Paese delle Meraviglie.

Seduti al tavolo del Cappellaio, i bambini faranno merenda con te e dolcetti fatti da Alice e potranno guardare con Lei il cartone animato e trascorre il tempo ascoltando anche la lettura della fiaba.

Il contributo per la merenda è di soli 5 euro, il ricavato sarà donato da Alice stessa a sostegno della campagna di crowdfunding “Missione Coccole” che trovate qui https://www.eppela.com/it/projects/7407-missione-coccole.

I posti sono limitati, max 15 bambini.

Alice ed il Cappellaio, ti aspettano!

Per info e prenotazioni chiamare al 328.172.238.4