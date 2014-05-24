A Milano la X edizione della mostra di alto artigianato ‘Chiostro in Fiera’. L’organizzazione invita gli artigiani calabresi.

di Vincenzo Comi – Nello splendido scenario del Museo Diocesano di Milano si incontrano circa 80 espositori (per lo più donne) con la passione dell’artigianato e del ‘saper fare con le mani.’Ad impreziosire il già pregiato e storico museo diocesano, una fitta e colorata schiera di bancarelle. Tutti prodotti di artigianato. Scarpe, gioielli, cravatte, caraffe, borse, fiori, piante aromatiche, specialità gastronomiche del territorio e laboratori per apprendere i segreti del lavoro creativo.

C’è spazio anche per i più piccoli con atelier e laboratori didattici, spettacoli e una caccia al tesoro nel Parco delle Basiliche. ‘La mostra mercato di alto artigianato è nata 7 anni fa – spiega Laura Pellegrini ideatrice coordinatrice del progetto – Lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo Diocesano di Milano. Dal 2007 al 2011 si teneva una sola edizione, poi abbiamo deciso di realizzare la mostra due volte l’anno, in primavera e in autunno. Lo storico chiostro del Museo Diocesano si anima di laboratori e scambi i cui protagonisti sono le donne, l’arte, l’alto artigianato, le diverse varietà botaniche e florovivaistiche e le specialità gastronomiche. Sono per lo più espositori locali provenienti dalla Lombardia. Vogliamo offrire prodotti artigianali dando la possibilità anche di comprendere come il prodotto viene realizzato. Desideriamo rivolgere un invito a tutte le imprese calabresi a partecipare alla prossima edizione della mostra che si terrà nel mese di Ottobre. L’artigianato del Meridione ha senza dubbio una qualità e tradizione unica e per questo vogliamo coinvolgere le aziende del sud.’

Tre giorni di festa per il Museo Diocesano e per tutta la Città meneghina, da vivere in compagnia di più amanti del ‘handmade’.‘Fin dalla prima edizione, la rassegna Chiostro in Fiera, che è cresciuta negli anni per numero di espositori e successo di pubblico, si è tinta di rosa: le donne milanesi hanno raccolto la sfida e hanno scelto di mettere in mostra il loro lavoro – continua Laura Pellegrini – Accanto alla vendita dei prodotti, Chiostro in Fiera è diventata una vera occasione di incontro, di scambio di esperienze e consigli utili sull’arte e l’alto artigianato, grazie al contributo di donne artigiane che delle loro passioni hanno fatto una vera e propria professione.’Tra le tante attività i laboratori di soutache, per creare gioielli con l’antica tecnica della “Spiga Russa” tanto amata dagli Zar; laboratori per realizzare bijoux, lanterne e biglietti con materiali di riciclo (nastri, vetri, pagine di vecchi libri, ecc) o costruire scatole magiche e album porta ricordi con la tecnica dello scrapbooking; laboratori di tessitura per produrre borse e arazzi e di stampa su tessuto con stampi antichi e tecniche di tintura a riserva. Il programma completo di Chiostro in Fiera è consultabile su:www.museodiocesano.it e www.chiostroinfieraTutti gli aggiornamenti anche sulle pagine Facebook di Chiostro in Fiera e Museo Diocesano e su Twitter conl’hashtag #chiostroinfiera.https://www.facebook.com/MuseoDiocesanohttps://www.facebook.com/chiostroinfierahttps://twitter.com/MUDIMilanoCHIOSTRO IN FIERAMilano, Museo Diocesano (Corso di Porta Ticinese, 95)Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2014Orari: dalle 10.30 alle 19.30Ingresso: intero: Euro 5Famiglie (due adulti + bambini): Euro 8Gratuito: ragazzi fino a 18 anni Il biglietto consente anche la visita alle mostre temporanee in corso e alle collezioni permanenti del Museo Diocesano.

Ideazione e Segreteria organizzativaPellegrini & Siligardi INFO e PRENOTAZIONITel 02.89420019info.biglietteria@museodiocesano.it