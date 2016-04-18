A Milano ‘Lovethesign – The Home Party’
Una serata a Milano per festeggiare il nuovo e-commerce dell'home design, con ospiti, cena stellata e il lancio della madia modulare SOFIA
18 Aprile 2016 - 10:53 | di Redazione
di Daniela Bonanno Conti – L’altro ieri si è tenuta a Milano la serata per festeggiare Lovethesign, il nuovo e-commerce di riferimento per l’home design.
Sono stati molti gli ospiti e i vip che hanno partecipato all’evento dal titolo Lovethesign The Home Party tra cui: Luca Argentero, Benedetta Mazzini, Carlo Mazzoni di Lampoon, Melissa Greta Marchetto, il fotografo Julian Hargreaves.
Per l’occasione, i giovani fondatori, Laura Angius, Simone Panfilo e Vincenzo Cannata hanno accolto i numerosi ospiti e vip presenti alla manifestazione nella cornice meravigliosa di Via Montenapoleone.
Inoltre, si è tenuta una cena stellata firmata dallo chef Fabio Baldassarre. La giornata è stata accompagnata dall’esibizione raffinata della vocal performer Sara Loreni, e dalla realizzazione di bellissimi acquerelli creati sul momento dall’illustratore Pietro Nicolaucich.
Per l’occasione, è avvenuto anche il lancio del nuovo prodotto della linea ThESIGN, ovvero la madia modulare SOFIA, che sarà in vendita su Lovethesign dal prossimo settembre. Durante l’evento è stato presentato anche il secondo episodio della web series (http://www.lovethesign.com/inufficioconluca – anchor-episodi che racconta del favoloso mondo di Lovethesign che ha visto come protagonista indiscusso il bel Luca Argentero.
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