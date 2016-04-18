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A Milano ‘Lovethesign – The Home Party’

Una serata a Milano per festeggiare il nuovo e-commerce dell'home design, con ospiti, cena stellata e il lancio della madia modulare SOFIA

18 Aprile 2016 - 10:53 | di Redazione

Da sinistra Vincenzo Cannata, Simone Panfilo e Laura Angius, i fondatori di Lovethesign

di Daniela Bonanno Conti – L’altro ieri si è tenuta a Milano la serata per festeggiare Lovethesign, il nuovo e-commerce di riferimento per l’home design.

Sono stati molti gli ospiti e i vip  che hanno partecipato all’evento dal titolo Lovethesign The Home Party tra cui: Luca Argentero, Benedetta Mazzini, Carlo Mazzoni di Lampoon, Melissa Greta Marchetto, il fotografo Julian Hargreaves.

Per l’occasione, i giovani fondatori,  Laura Angius, Simone Panfilo e Vincenzo Cannata hanno accolto i numerosi ospiti  e vip presenti alla manifestazione nella cornice meravigliosa di Via Montenapoleone.

Inoltre, si è tenuta   una cena stellata firmata dallo chef Fabio Baldassarre. La giornata è stata accompagnata dall’esibizione raffinata della vocal performer  Sara Loreni, e dalla realizzazione di bellissimi acquerelli creati sul momento dall’illustratore Pietro Nicolaucich.

Per l’occasione, è avvenuto anche  il lancio del nuovo prodotto della linea ThESIGN, ovvero  la madia modulare SOFIA, che sarà in vendita su Lovethesign  dal prossimo settembre. Durante l’evento è stato presentato anche il secondo episodio della web series (http://www.lovethesign.com/inufficioconluca – anchor-episodi che racconta del favoloso mondo di Lovethesign  che ha visto come  protagonista indiscusso il bel Luca Argentero.

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