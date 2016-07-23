A Rossano torna la rassegna ‘Le colline del jazz’

Torna il grande jazz a Rossano. Per la sesta stagione consecutiva si rinnovano gli appuntamenti musicali della Masseria Mazzei con la rassegna “Le Colline del Jazz”, in programma da domani 24 luglio fino al 21 agosto .

Cinque appuntamenti nei giardini della Masseria Mazzei

Una stagione che, riprende i successi delle precedenti edizioni riproponendo come sede principale dei concerti i giardini della Masseria Mazzei e che, si svilupperà lungo un percorso di 5 appuntamenti con la partecipazione di artisti di primo piano del panorama musicale nazionale e internazionale.

Protagonista il jazz, ma particolare attenzione anche ad altri generi musicali come il soul, il blues, il funky che regaleranno al pubblico serate di grande energia.

Il tributo a Elis Regina degli Agora Tà

Il primo concerto sarà un tributo ad Elis Regina, grande figura di riferimento nel panorama musicale e culturale brasiliano del Novecento. Si può parlare di lei come di una delle massime interpreti brasiliane di tutti i tempi, negli anni in cui la bossanova ha avuto il suo sviluppo e la sua diffusione in tutto il mondo.

A rendere l’omaggio saranno gli AGORA TA’, un talentuoso quartetto calabro- siciliano, il cui nome prende spunto proprio da un famosissimo brano interpretato da Elis Regina.

Serena Lionetto, giovanissima vocalist siciliana, con una forte propensione per la musica brasiliana, sarà accompagnata da tre giovani musicisti della nuova scena jazzistica italiana.

Danilo Blaiotta al piano, Alessio Iorio al basso e Alessio Sisca alla batteria. AGORA TA’ è un progetto che tende a fondere l’improvvisazione jazzistica del trio piano/basso/batteria, a partire da nuove idee “arrangiative” di Danilo Blaiotta, pianista del quartetto fino agli arrangiamenti scritti e pensati dallo stesso quartetto di Elis Regina.

L’omaggio attorno alla sua figura tocca tanti compositori come Tom Jobim, Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro, Djavan, Joao Bosco, Gilberto Gil e tanti altri affiancando diversi stili musicali, dalla bossanova al funky, dallo swing alla samba, tutti mutuati dal jazz e intrisi di esso fino all’essenza.

Il nuovo album e il concerto di apertura

Recentissima è l’uscita dell’album ” Remembering Elis Regina” degli Agora Tà, prodotto dalla Picanto Records Egea 2016 e registrato presso gli Zork Studios di Salerno. Il nuovissimo lavoro, che conta la collaborazione artistica come special guest di Robertino De Paula, sarà presentato in anteprima calabrese proprio in occasione delle Colline del Jazz, dopo un breve tour Siciliano.

Il concerto avrà inizio alle 21.00 e ci sarà come sempre la possibilità di cenare nei giardini della Masseria Mazzei e gustare le prelibatezze preparate per l’occasione. E’ possibile, anzi consigliato, prenotare i posti a cena.