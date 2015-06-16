A Torino prima selezione del festival del cabaret Facce da Bronzi

Da Torino parte la terza edizione del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” format prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio della Provincia e del Comune di Reggio Calabria. Mercoledì 17 giugno quindi, comici provenienti dal Nord Italia si sfideranno a colpi di battuta per conquistare un posto che li porterà in riva allo Stretto.

I concorrenti in gara al CAB41

Nello storico locale del cabaret il CAB41, i concorrenti Antonello Arabia da Milano, Vito Garofalo, Davide Viano, il duo Carlo De Benedetto & Roberto De Marchi, Vanessa Giuliani, Marco Turano, il duo Bella Domanda (Paolo Carenzo & Mafe Bombi) e il duo Guernieri & Fazzalari da Torino, Luca Salemmi da Livorno, Eloise Macrì da Bologna, regaleranno al pubblico uno spettacolo straordinario ricco di battute e gag. E a guidare gli impavidi concorrenti, un mattatore d’eccezione Gianpiero Perone alias “principe Cacca” che, direttamente dalla nota trasmissione Colorado, intratterrà il pubblico con i suoi innumerevoli personaggi apprezzati da grandi e piccini. I cabarettisti saranno valutati da una giuria tecnica, composta da personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e presenziata dal patron di “Facce da Bronzi” Giuseppe Mazzacuva. I comici selezionati parteciperanno alla finale del 23 agosto sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

“Facce da Bronzi è un format di qualità che rappresenta un efficace strumento di promozione e valorizzazione dei giovani talenti nel campo del cabaret e della comicità. L’idea della prima selezione al CAB41 di Torino – spiega Mazzacuva – rappresenta un percorso fondamentale per la creazione di rapporti di scambio culturale con altre realtà nazionali riducendo la distanze e catalizzando l’arte del cabaret nelle sue svariate forme anche in riva allo Stretto”.

Si prevede anche quest’anno, una gara interessante con un cast di grande qualità. La terza edizione proseguirà in Calabria nel mese di luglio e agosto con altrettante selezioni nei comuni della provincia reggina dove saranno scelti gli altri finalisti del festival.

Come iscriversi al concorso

E’ ancora possibile iscriversi per partecipare al concorso consultando il sito www.festivalfaccedabronzi.it entro il 5 luglio.