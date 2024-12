Incidente sull’A2, corsia temporaneamente chiusa: coinvolto un mezzo pesante

A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa la corsia di marcia dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 404,900, in località Seminara (RC), in direzione nord.

Al momento si transita sulla corsia di sorpasso.

Interventi sul posto per il ripristino della viabilità

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.