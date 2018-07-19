Nuovo appuntamento con gli Schiuma di Acanto Beach Club. Dopo l’evento speciale di domenica 15 luglio con ospite Angelo Famao, artista seguitissimo sui social e su You Tube (la canzone ‘Tu Si a Fine do’ Munno’ è arrivata a ben 10 milioni di visualizzazioni, dato impressionante) altro appuntamento da non perdere presso la struttura di Melito Porto Salvo.

“I nostri party domenicali sono diventati oramai un appuntamento fisso. Domenica scorsa il pubblico ha risposto numeroso in occasione dell’evento con Angelo Famao, ci teniamo a ringraziarli e contiamo di soddisfarli con tutti i nostri servizi”, le parole di Alessandro Leone.

Animazione e musica latina come di consueto curata da Progetto Salsa, le domeniche all’Acanto Beach Club non significano soltanto musica e balli. Al tramonto, è il momento ideale per un aperitivo rinfrescante. Per tutti gli appassionati di sport infatti a disposizione due campi di pallavolo per praticare beach volley, una delle attività preferite durante le giornate estive sino al tramontare del sole.

Divertimento e non solo. Presso Acanto Beach Club è attivo il servizio di ristorazione con tavola calda e tavola fredda, con una terrazza mediterranea che è il luogo ideale per gustare un piatto in riva al mare.