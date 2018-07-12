Schiuma party speciale all’Acanto Beach Club. Domenica 15 luglio presso lo stabilimento balneare situato a Melito Porto Salvo ospite Angelo Famao per un evento da non perdere. Artista seguitissimo sui social e su You Tube (la canzone ‘Tu Si a Fine do’ Munno’ è arrivata a ben 10 milioni di visualizzazioni, dato impressionante), Famao dopo diverse date tra Calabria e Sicilia sarà il prossimo ospite di Acanto Beach Club.

“Prosegue la programmazione della nostra estate, sinora tutti gli eventi organizzati ci hanno pienamente soddisfatto. I nostri party domenicali sono diventati oramai un appuntamento fisso. Come sempre puntiamo con decisione sui servizi, la qualità e il comfort da offrire a chi sceglie di venire a trovarci”, le parole di Alessandro Leone.

Animazione e musica latina come di consueto curata da Progetto Salsa, le domeniche all’Acanto Beach Club non significano soltanto musica e balli. Per tutti gli appassionati di sport infatti a disposizione due campi di pallavolo per praticare beach volley, una delle attività preferite durante le giornate estive sino al tramontare del sole.

Divertimento e non solo. Presso Acanto Beach Club è attivo il servizio di ristorazione con tavola calda e tavola fredda, con una terrazza mediterranea che è il luogo ideale per gustare un piatto in riva al mare.