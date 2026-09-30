Reggio, Accademia di Belle Arti e Asp insieme per la salute: l’arte entra nei percorsi di prevenzione e cura

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione per promuovere la salute e diffondere la cultura della prevenzione attraverso i linguaggi dell’arte.

L’intesa, che vede l’Accademia rappresentata dal presidente avv. Giuseppe Stracuzza e l’ASP dal Direttore Generale dott.ssa Maddalena Berardi, mette in relazione formazione artistica e sanità pubblica, con l’obiettivo di sviluppare iniziative rivolte alla popolazione del territorio provinciale.

L’ASP ha preso atto della sottoscrizione con deliberazione n. 961 del 28 settembre 2026.

“Questa collaborazione rappresenta una scelta strategica per costruire sinergie tra sanità, arte e formazione, con l’obiettivo di promuovere prevenzione, benessere e inclusione sociale. Numerose evidenze dimostrano come l’esperienza artistica e culturale possa contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, favorire la partecipazione ai percorsi di cura, rafforzare le relazioni e sostenere il benessere psicologico”.

A dichiararlo è il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, che aggiunge:

“Con questo accordo l’ASP di Reggio Calabria rafforza il proprio impegno nel creare reti territoriali capaci di sviluppare iniziative innovative e mettere la persona al centro delle politiche di salute, rendendo la sanità sempre più vicina ai cittadini attraverso linguaggi accessibili ed efficaci”.

Campagne, mostre e installazioni per promuovere la prevenzione

La collaborazione prevede la progettazione di campagne di comunicazione visiva, opere grafiche e prodotti audiovisivi dedicati ai programmi di screening oncologico, alle campagne vaccinali, ai programmi di prevenzione delle malattie mentali e delle dipendenze patologiche, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

Sono inoltre previste mostre, installazioni ed eventi negli spazi dell’Accademia, nelle strutture sanitarie e nei luoghi pubblici, insieme a interventi artistici destinati a migliorare l’accoglienza negli ambienti di cura.

Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione degli studenti attraverso tirocini, seminari e workshop sul rapporto tra arte, benessere e prevenzione.

L’accordo comprende inoltre percorsi artistico-espressivi e laboratori creativi dedicati a persone con disabilità, pazienti oncologici e persone in condizioni di fragilità, con finalità di inclusione sociale e sostegno alla qualità della vita.

Stracuzza: “L’arte può affiancarsi alle cure mediche”

Il presidente dell’Accademia di Belle Arti, avv. Giuseppe Stracuzza, sottolinea il valore della collaborazione:

“L’arte da sempre costituisce uno strumento terapeutico capace di affiancarsi alle cure mediche in molteplici forme e rappresenta un formidabile e potente mezzo per il miglioramento delle condizioni e della salute dei pazienti”.

“La valenza della funzione dell’arte, quale metodo di cura, ha di recente generato un protocollo d’intesa tra Ministero della Cultura e quello della Salute in cui si riconosce espressamente alla cultura e all’arte un ruolo attivo e primario nel benessere delle persone e nell’evoluzione positiva e migliorativa della qualità della vita”.

“L’Accademia, nella nostra visione, deve essere uno spazio aperto dentro la città dove la possibilità di mettere a disposizione le competenze di docenti e studenti al servizio della comunità, rafforzando il legame tra ricerca artistica, responsabilità sociale e territorio, costituisce uno degli obiettivi della nostra Governance che cercheremo di raggiungere anche grazie all’accordo con l’Asp territoriale”.

L’accordo avrà una durata triennale. Il coordinamento delle attività sarà affidato alla dott.ssa Carmen Francesca Zagaria per l’ASP e al dott. Carmelo Grandinetti per l’Accademia.

Le singole iniziative saranno sviluppate attraverso programmi attuativi e, ove necessario, specifiche convenzioni operative.