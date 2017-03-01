‘Acherontia’, al via le riprese dell’horror tutto calabrese

Un nuovo progetto cinematografico ‘made in Calabria’ è pronto a nascere. Inizieranno lunedi 6 marzo infatti le riprese di “Acherontia”, film del regista lametino Francesco De Fazio. Dopo la scomparsa della sorella gemella , Helen decide di trasferirsi ad Acherontia per saperne di più.

Scoprirà che gli strani eventi e le sparizioni di persone sono legate ad una leggenda locale che affonda le sue radici nel vampirismo

, racconta la sinopsi del film. “Acherontia” sarà girato tra le incantevoli location dell’Abbazia di Corazzo, Cleto e Camigliatello. dal 6 sino al 25 marzo.

Il regista Francesco De Fazio

Il regista della pellicola ha avuto la possibilità di apprendere il mestiere di operatore e di conoscere e lavorare per diversi registi tra i quali Michele Soavi, Lamberto Bava e Dario Argento, ed avere esperienze dirette sui set di “ Ultima Pallottola” (Con Giulio Scarpati), “Ultimo 3- L’infiltrato” (Con Raul Bova) e altre fiction tra le quali “Il Giudice Meschino” . Nel 2008 ha girato il suo primo lungometraggio dal titolo “C’era unavolta il Sud”. Il regista calabrese spiega il suo pensiero riguardo Acherontia: “Perché fare un film Horror? E’ la domanda che mi pongono tutti. E’ un genere che amo fin da bambino. Quando una cosa ti piace, la fai tua, la vivi. Acherontia racchiude alcune tematiche espresse in passato da maestri come Dario Argento, Michele Soavi, Mario e Lamberto Bava. Ho cercato di ammodernarle in un modo di fare cinema che inevitabilmente è cambiato col trascorrere del tempo.

L’attrice Francesca Di Maggio (nella foto) è Helen, protagonista di “Acherontia”. Di origini pugliesi si trasferisce a Roma. Frequenta la nuova

accademia di recitazione e perfeziona la sua formazione con stage di recitazioni e doppiaggio con Giancarlo Giannini, Daniele Costantini, Luca Ward e Myriam Catania. Ha esordito sul grande schermo nel 2015 con “La Bugia Bianca” di Giovanni Virgilio. Il cast vede tra i protagonisti anche Costantino Comito (Padre Tommaso), Giuseppe Guastaferro (Eddy) e Paolo Mauro (Jorgu).

Saverio Malara nel ruolo dell’ispettore Moretti

Un ruolo di rilievo anche per l’attore reggino Saverio Malara, che vestirà i panni dell’ispettore Moretti. Malara, già ospite di Citynow (CLICCA QUI), racconta ai nostri microfoni dell’emozione per l’imminente inizio delle riprese: “Non vedo l’ora, mancano pochi giorni al via. L’adrenalina è già a mille, sono emozionato di far parte di un film calabrese, si tratta di un progetto importante che vede un cast d’eccezione”, racconta Malara, reduce dalle esperienze sul set della serie ‘Solo’ e premiato di recente con il ‘Vincenzo Crocitti’.