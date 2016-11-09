Su Canale 5 arriva ‘Solo’, l’attore reggino Saverio Malara: ”Ndrangheta mostrata da vicino’

L'attore reggino fa parte del cast della miniserie sulla 'ndrangheta in onda su Canale 5 e racconta le riprese, il suo personaggio e i progetti in arrivo

Su Canale 5 arriva la miniserie ‘Solo’, Marco Bocci il protagonista delle quattro puntate che affronteranno da vicino i temi legati alla ‘ndrangheta calabrese. La prima puntata andrà in onda stasera, c’è attesa tra gli spettatori nel vedere quello che è stato definito il ‘Gomorra calabrese’.

Saverio Malara, attore reggino, fa parte del cast della nuova serie, da stasera in onda su canale 5. ‘Tutto era molto reale e suggestivo, la regia durante le riprese supervisionava minuziosamente le location e le prove di noi attori. Ho lavorato in una produzione di alto livello –dichiara ai microfoni di Citynow– mi hanno colpito in particolar modo gli effetti speciali curati nei minimi dettagli’.

Il personaggio di Pasquale nella serie «Solo»

L’attore reggino in ‘Solo’ è Pasquale, un lavoratore portuale che gestisce il traffico illecito dei Corona, famiglia di spicco di Gioia Tauro. Le cose però degenerano presto, non appena saltano gli accordi tra le principali famiglie legate alla malavita…: ‘Tutti i personaggi sono aderenti alla realtà, si tratta di temi delicati purtroppo noti da queste parti. Alcune scene, in particolar modo, mi hanno riportato con la mente alla guerra di piombo maturata negli anni ’80 a Reggio Calabria. Non mancheranno momenti di ansia e suspense, sono sicuro che questa serie piacerà agli spettatori’.

Marco Bocci e Peppino Mazzotta i protagonisti di ‘Solo’, Saverio Malara ha parole di stima per entrambi: ‘Si tratta di grandi professionisti, attori appassionati ed umili. Mazzotta è stato strepitoso nella sua interpretazione, ha fatto un lavoro straordinario’.

Il percorso dell’attore tra cortometraggi, cinema e televisione

Per l’attore reggino diverse le soddisfazioni ottenute negli ultimi anni, dopo una lunga gavetta. Risalgono agli anni ’90 le prime esperienze in alcuni cortometraggi, poi sono arrivate le avventure nel cinema, in teatro o progetti televisivi. Nel 2015 il riconoscimento ottenuto con il premio Raf Vallone, orgoglio che ne ha incoraggiato il percorso.

Malara è stato selezionato tra tantissimi partecipanti al casting e dopo la fiction girata per Sky (con Corrado Guzzanti) adesso può godersi la partecipazione nella serie Mediaset ‘Solo’. Quali i prossimi progetti di un’attività particolarmente intensa negli ultimi mesi? ‘Prossimamente uscirà nelle sale italiane ‘Asino vola‘, film girato tra Archi e Gallico che da più di un anno sta facendo il giro del mondo (Albania, Polonia, Germania, Toronto e addirittura in Egitto, ndr). Nel film che è una fiaba c’è la voce di Banfi che doppia l’asino e la voce di Mariagrazia Cucinotta, oltre ad una bellissima interpretazione di Luigi Lo Cascio. Ho tanti altri progetti in ballo, ma per scaramanzia -sorride- preferisco non dire di cosa si tratta…’.