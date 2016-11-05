Su Canale 5 arriva ‘Solo’, la mini serie che parla della ‘Ndrangheta (VIDEO)

Marco Bocci è il protagonista di Solo, miniserie in quattro episodi sulla 'ndrangheta in parte girata in Calabria: il debutto su Canale 5 è fissato per il 9 novembre

‘Sarà una serie molto realistica. Non cerca di spettacolarizzare nulla, ma cerca di raccontare i rapporti umani tra persone che fanno parte di un determinato ambiente’. Parla così Marco Bocci di ‘Solo’, mini-serie basato sulla ‘ndrangheta calabrese e in parte girato nella stessa Calabria e che vede protagonista l’attore in passato nella serie Squadra Antimafia.

Prima puntata il 9 novembre su Canale 5

La prima puntata sarà trasmessa su canale 5 in prima serata mercoledì 9 novembre. La mini serie è composta da quattro episodi e cercherà di raccontare appunto la criminalità organizzata calabrese. Il protagonista della serie è Marco, un agente dello SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia dello Stato), che lavorando in incognito riesce ad entrare nelle grazie di una famosissima famiglia della Ndrangheta calabrese. L’agente, il cui nome in incognito è Solo, avrà una relazione con la bella Agata, la giovane figlia della famiglia Corona interpretata dalla giovane attrice Carlotta Antonelli. A supportare l’agente in incognito ci sarà una sua collega Barbara, interpretata da Diana Fleri, che è innamorata di Marco. L’uomo pur di portare a termine la sua missione si trasferirà in Calabria e si troverà a compiere azioni al limite della legalità.

Michele Alhaique, il regista di Solo ha dichiarato a proposito della sua miniserie: “Per noi la serie non ha l’obiettivo di fare una analisi sociologica di un’organizzazione criminale, ma mi fa piacere che venga riconosciuta da esponenti delle istituzioni che realistica. È Stata un’esperienza incredibile per due anni di lavoro, una serie avvincente che puntata dopo puntata va in crescendo”.