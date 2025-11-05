Acireale-Reggina: al via la prevendita nel settore ospiti. Quanti tifosi andranno?

Acireale-Paternò si gioca oggi, match da recuperare e che si sarebbe dovuto disputare alla nona giornata. Incontro che riguarda la bassa classifica e che purtroppo interessa anche la Reggina per due motivi: il primo perchè purtroppo gli amaranto si ritrovano a ridosso della zona play out e il secondo perchè l’Acireale sarà il prossimo avversario da affrontare in trasferta. E per tale motivo la società siciliana ha annunciato il via alla prevendita anche per il settre ospiti:

Info settore ospiti

“Al via la prevendita del settore ospiti di Acireale. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria oppure on line qui.

Biglietto Settore Ospiti € 11,50 più commissioni. Non sarà possibile acquistare i biglietti allo stadio il giorno dell gara”.