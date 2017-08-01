Le acque del Lido Comunale di Reggio Calabria sono balneabili. Il sindaco Falcomatà, attraverso Facebook, ha invitato i cittadini a ‘buttarsi’ al Lido, considerato che i controlli e i prelievi effettuati dal gestore hanno rilevato come le“acque di balneazione costiere” campionate presso il Lido Comunale a “40 cm di profondità e 2 metri dalla battigia” (così come da standard per analisi di questo tipo) risultano di “qualità buona”. Una buona notizia per i reggini, che alle prese con giorni di caldo torrido potranno farsi un bagno al centro della città senza doversi spostare altrove.