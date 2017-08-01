Acque del Lido Comunale balneabili
I controlli del gestore rilevano una qualità buona delle acque: il sindaco invita i reggini a un bagno al Lido Comunale, nel centro della città
01 Agosto 2017 - 14:12 | di Vincenzo Comi
Le acque del Lido Comunale di Reggio Calabria sono balneabili. Il sindaco Falcomatà, attraverso Facebook, ha invitato i cittadini a ‘buttarsi’ al Lido, considerato che i controlli e i prelievi effettuati dal gestore hanno rilevato come le“acque di balneazione costiere” campionate presso il Lido Comunale a “40 cm di profondità e 2 metri dalla battigia” (così come da standard per analisi di questo tipo) risultano di “qualità buona”. Una buona notizia per i reggini, che alle prese con giorni di caldo torrido potranno farsi un bagno al centro della città senza doversi spostare altrove.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie