Acri: mostra di pittura di grande valore ‘una storia della memoria’

Daniela Bonanno Conti – Dal 29 aprile prossimo fino al 4 giugno 2017, ad Acri, in provincia di Cosenza, presso il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri), si svolge la mostra dal titolo: Pittura di grande valore “una storia della memoria”. La mostra è a cura di Boris Brollo. In mostra, possiamo ammirare le opere del pittore e del grafico Giovan Battista Rotella. Si tratta di oltre quaranta opere che mettono in evidenza gli ultimi dieci anni della sua produzione artistica. Nelle sue opere viene messa in risalto, la sua ricerca pittorica e concettuale e la sua tecnica inconfondibile. Nei suoi capolavori, si nota il fluire dell’esistenza umana compresa fra cultura alta e cultura bassa che ci viene raccontata attraverso francobolli mescolati a frammenti di lettere; ciò implica un esercizio di recupero della memoria collettiva e individuale. Di lui scrive il critico e storico dell’arte Paolo Levi: “il lavoro pittorico di Battista Rotella incide sulla storia dell’arte del nostro tempo, appartenendo da una parte all’avanguardia concettuale, e dall’altra alla tradizione”. La mostra segue i seguenti orari: dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 fino alle 19; mentre la domenica, gli orari sono i seguenti: dalle ore 10-13 e dalle ore 16 fino alle ore 19. Per ulteriori informazioni inerenti la mostra, potete consultare il seguente sito del MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) al seguente indirizzo internet: http://www.museomaca.it