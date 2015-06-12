Actionaid insieme a genitori e cittadini per irportare all’asilo i bambini di RC

Sabato 20 giugno, ActionAid alle ore 18.00, invita a partecipare a un flash mob nel giardino antistante il Gebbione per chiedere alle istituzioni comunali la riapertura degli asili nido pubblici della città. All’azione partecipano soci, attivisti e staff di ActionAid.

Gli asili pubblici chiusi dal 2013

Dall’autunno 2013 Reggio Calabria non ha più asili nido pubblici. ActionAid, insieme alla sua Presidente Orietta Maria Varnelli e il Segretario Generale Marco De Ponte, si unisce ai cittadini reggini per chiederne la riapertura

QUANDO: sabato 20 giugno ore 18.00

DOVE: Parco antistante asilo nido Gebbione – Via Cassino 89134

IL FLASH MOB: 60 attivisti, soci di ActionAid, insieme a mamme, bambini e cittadini, marceranno verso l’asilo Gebbione e insieme al gruppo “Pagliacci clandestini”, puliranno e riqualificheranno il giardino adiacente l’asilo. Nel parco, saranno poste inoltre delle sagome a grandezza umana, in rappresentanza dei bambini che dovranno andare all’asilo da settembre. La Presidente Orietta Maria Varnelli e il Segretario Generale di ActionAid Marco De Ponte parteciperanno all’azione, unendosi ad attivisti, soci e ai cittadini reggini in questa battaglia per riportare i bambini all’asilo da settembre.

Perché ActionAid chiede la riapertura

PERCHE’: A Reggio Calabria, più di 4000 bambini sotto i 3 anni di età non dispongono di asili pubblici, chiusi dall’autunno 2013. Le strutture pubbliche di Archi e di Gebbione, così come l’asilo aziendale del Cedir, l’ultimo ad essere chiuso nel settembre 2013, sono stati dichiarati non agibili. Cittadini e cittadine sono privati di un servizio essenziale per l’educazione dei bambini e per la conciliazione dei tempi di vita. Per portare all’attenzione delle istituzioni locali e nazionali la drammatica situazione degli asili pubblici a Reggio Calabria, ActionAid ha promosso la campagna di raccolta firme “Chiediamo Asilo” che ha collezionato circa 6.000 adesioni, finalizzate a chiedere alle istituzioni la riapertura degli asili pubblici, oppure l’istituzione temporanea di forme alternative di asili nido, in attesa di provvedimenti definitivi.

La nuova amministrazione comunale, grazie anche alla campagna di ActionAid e alle pressioni dei cittadini, si è mossa per preparare la riapertura degli asili per il prossimo anno scolastico. ActionAid chiede ora alle istituzioni comunali di dare concretezza a questi propositi.

Saranno presenti sul luogo la Presidente di ActionAid Orietta Maria Varnelli, il Segretario Generale di ActionAid Marco De Ponte, un genitore portavoce della campagna “Chiediamo asilo”, rappresentanti di istituzioni locali.