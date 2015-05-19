ActionAid presenta “Nei panni dell’altra”, contro gli stereotipi di genere

ActionAid presenta a Reggio Calabria “Nei panni dell’altra”

Momento formativo sul percorso ludico-didattico contro gli stereotipi di genere, promosso in collaborazione con l’Ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria e l’Ordine degli Avvocati

Mercoledì 20 maggio ore 9.00 – 18.00, Palazzo della Provincia – Piazza Italia

Reggio Calabria, 18 maggio – Per contrastare fenomeni legati alla discriminazione di genere e alla violenza contro le donne, occorre in primo luogo intervenire su quei fattori culturali e sociali che influenzano la concezione dei ruoli di genere all’interno della famiglia e del contesto sociale. ActionAid ritiene che istruzione e formazione siano fondamentali per proporre sin dall’infanzia un cambiamento culturale che vada in questa direzione.

Per queste ragioni è stato ideato “Nei panni dell’altra”, il percorso ludico-didattico rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 12 e i 15 anni e che ha per obiettivo quello di lavorare sulla percezione dei ruoli di genere all’interno dei vari contesti nei quali i giovani vivono quotidianamente.

Il percorso didattico sarà oggetto di una giornata di formazione che avrà luogo mercoledì 20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria. Rivolto a insegnanti della scuola media di primo e secondo grado, laureandi e laureati in materie inerenti la parità di genere, avvocati, professionisti e membri attivi in associazioni per i diritti delle donne, il momento formativo affronterà in maniera interattiva e dinamica argomenti quali ruoli e stereotipi nella società e il femminismo di oggi e di ieri, per poi arrivare all’illustrazione vera e propria del kit didattico che costituisce “Nei panni dell’altra”.

La Consigliera di Parità della Provincia di Reggio Calabria Daniela De Blasio,che con il suo Ufficio ha supportato la realizzazione del progetto, farà i saluti istituzionali prima dell’inizio dei lavori di formazione, curati da Rossana Scaricabarozzi, Responsabile programma sui diritti delle donne per ActionAid . L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e consentirà agli avvocati partecipanti di ricevere tre crediti formativi.

Per informazioni e contatti:

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Eleonora Scrivo, Referente territoriale di ActionAid a Reggio Calabria

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