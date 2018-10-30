Ad una calabrese il premio come ‘Miglior Chef Under 35’ d’Italia
Alla guida del ristorante di famiglia Dattilo, la chef calabrese ha conquistato il premio Chef Under 35 ai Food Community Awards di Milano
30 Ottobre 2018 - 19:53 | di Pasquale Romano
La calabrese Caterina Ceraudo premiata oggi a Milano quale “Miglior Chef Under 35” ai Food Community Awards. Caterina è stata scelta tra tanti chef ed esperti di valore di tutta Italia.
Il Premio “Chef under 35 dell’Anno” è stato assegnato a Caterina Ceraudo con questa motivazione ufficiale: «È un esempio di imprenditoria al femminile. Alla guida del ristorante di famiglia Dattilo, al centro di un’azienda agricola, ha saputo valorizzare e promuovere la regione Calabria».
La seconda edizione dei Foodcommunity Awards ha premiato davanti a una platea di circa 700 persone, 36 eccellenze imprenditoriali nel mondo del food & beverage e della ristorazione che si sono particolarmente contraddistinte nell’ultimo anno. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali attori della filiera del gusto, chef e imprenditori che con il loro lavoro, oltre ad aumentare la reputazione della cucina di alto livello in Italia e all’estero, hanno creato valore per il proprio territorio.
Durante l’evento, oltre alla calabrese Caterina Ceraudo, sono stati conferiti diversi premi. Fra i quali: Premio Chef Imprenditore dell’Anno ad Andrea Berton; Premio Eccellenza Italiana nel Mondo a Berlucchi; Premio all’Internazionalizzazione a Giancarlo Perbellini; Premio Best Practice Manifestazioni Enogastronomiche a Federico Gordini; Premio per la Diversificazione a Alessandro Negrini e Fabio Pisani.
fonte: corrieredellacalabria.it
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