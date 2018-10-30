La calabrese Caterina Ceraudo premiata oggi a Milano quale “Miglior Chef Under 35” ai Food Community Awards. Caterina è stata scelta tra tanti chef ed esperti di valore di tutta Italia.

Il Premio “Chef under 35 dell’Anno” è stato assegnato a Caterina Ceraudo con questa motivazione ufficiale: «È un esempio di imprenditoria al femminile. Alla guida del ristorante di famiglia Dattilo, al centro di un’azienda agricola, ha saputo valorizzare e promuovere la regione Calabria».

La seconda edizione dei Foodcommunity Awards ha premiato davanti a una platea di circa 700 persone, 36 eccellenze imprenditoriali nel mondo del food & beverage e della ristorazione che si sono particolarmente contraddistinte nell’ultimo anno. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali attori della filiera del gusto, chef e imprenditori che con il loro lavoro, oltre ad aumentare la reputazione della cucina di alto livello in Italia e all’estero, hanno creato valore per il proprio territorio.

Durante l’evento, oltre alla calabrese Caterina Ceraudo, sono stati conferiti diversi premi. Fra i quali: Premio Chef Imprenditore dell’Anno ad Andrea Berton; Premio Eccellenza Italiana nel Mondo a Berlucchi; Premio all’Internazionalizzazione a Giancarlo Perbellini; Premio Best Practice Manifestazioni Enogastronomiche a Federico Gordini; Premio per la Diversificazione a Alessandro Negrini e Fabio Pisani.

fonte: corrieredellacalabria.it