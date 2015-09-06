Ad ottobre la prima edizione del Festival dell’Ospitalità

Ad ottobre, a Reggio Calabria, un’occasione per tutti gli operatori alberghieri e turistici, culturali, ambientali e territoriali del Sud Italia per crescere e fare rete. Si terrà, infatti, il primo Festival dedicato all’ospitalità turistica con eventi culturali, cooking show e panel con numerosi esperti di settore.

La crescita del turismo nel Sud Italia

La stagione turistica estiva volge al termine registrando ottime percentuali di crescita in tutte le regioni del Sud. A dirlo sono le recenti statistiche pubblicate da Europasia e Cescat-Centro studi casa ambiente e territorio di Assoedilizia secondo le quali le presenze turistiche in Calabria, Puglia e Basilicata crescono del 10% mentre la Sicilia è capofila di questo trend con un +15%. Il Meridione d’Italia sembra essere protagonista di un nuovo rilancio del settore economico che per definizione è il più trasversale di tutti. In questo momento di crescita, in controtendenza con l’economia nazionale, è quindi necessario rendere questo mercato la punta di diamante di un rilancio economico e culturale di una parte fondamentale del territorio della Penisola.

Il turismo di cui può essere protagonista il Sud Italia, infatti, non vuol dire solo posti letto e aziende di trasporto ma anche pulizia e rispetto dell’ambiente; eccellenze enogastronomiche e rispetto delle culture locali; agricoltura sostenibile, valorizzazione dell’artigianato e degli antichi mestieri; promozione digitale e internazionalizzazione dell’offerta turistica.

In questo ambito, la Calabria deve assumere un ruolo preminente e di traino, forte delle sue enormi potenzialità – molte delle quali ancora inespresse – che, se adeguatamente organizzate e promosse, possono trasformarsi in incredibili opportunità di crescita nel breve, medio e lungo periodo.

Il primo Festival dell’Ospitalità, tre giorni di eventi

Per questo motivo alcune delle forze giovanili più positive e creative della Regione hanno deciso di organizzare il primo Festival dell’Ospitalità a Reggio Calabria il 2-3-4 ottobre per mettere a sistema le migliori competenze del territorio e farle incontrare con alcune esperienze significative di caratura nazionale.

Tante le attività previste nella tre giorni di evento che sarà così suddivisa: venerdì 2 ottobre dedicata agli albergatori e ai professionisti della ricettività; sabato 3 ottobre l’attenzione sarà concentrata sulle opportunità per migliorare i servizi turistici mentre domenica 4 ottobre, terzo ed ultimo giorno del Festival, saranno le strategie e le buone pratiche di marketing per le destinazioni turistiche e dei territori ad essere protagoniste.

Oltre agli incontri ufficiali saranno numerose le occasioni di networking tra professionisti e di scoperta artistica e culinaria grazie alle esposizioni e ai cooking show realizzati da alcuni degli chef calabresi più importanti e conosciuti nel panorama nazionale. Ma non è ancora il momento di svelare i dettagli dell’iniziativa che sarà possibile scoprire passo dopo passo sul sito web http://festival.hospitando.com/.

Chi organizza il Festival

La Co-Agency Evermind srl promotrice dell’evento insieme a Dreamlab srls e all’associazione di promozione culturale Terrearse LAB invitano presso Palazzo Foti, in Piazza Italia a Reggio Calabria, tutti i professionisti, le aziende, gli operatori no profit e tutti i cittadini che si impegnano quotidianamente a rendere il territorio calabrese e meridionale ospitale e accogliente e che vogliano migliorare la propria offerta nel mondo del turismo trasformando il Sud Italia in una terra ancora più ospitale di quanto non lo sia già. Punto di partenza di questo processo sarà la “Carta dell’Ospitalità” – un insieme di principi etici e regole pratiche per migliorare l’offerta turistica – che verrà proposta a tutti gli operatori di settore durante il Festival.

L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria.