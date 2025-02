Aeroporti calabresi, Franchini (Sacal): ‘Risultati storici, 2025 sarà ancora più ambizioso’

L’anno è iniziato in modo estremamente positivo per gli aeroporti calabresi. Nel mese di gennaio 2025, infatti, tutti gli scali del nostro sistema aeroportuale calabrese hanno registrato significativi incrementi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:

Crotone : 17.392* passeggeri, con una crescita del +50%

: 17.392* passeggeri, con una crescita del +50% Lamezia Terme : 170.040* passeggeri, con una crescita del +11%

: 170.040* passeggeri, con una crescita del +11% Reggio Calabria: 64.951* passeggeri, pari a un incremento del +185%

Questi numeri si inseriscono in un quadro complessivo molto positivo per il sistema aeroportuale calabrese, che nel primo mese del 2025 ha registrato 252.383 passeggeri, segnando un incremento del +34,6% rispetto a gennaio 2024. Il trend straordinario dello scorso anno, dunque, prosegue anche in questo inizio d’anno per i tre aeroporti.

Record storico nel 2024

Nei giorni scorsi, Assaeroporti ha ufficializzato i dati del 2024, un anno che si è chiuso con un record storico di traffico: ben 3.607.923 passeggeri hanno scelto di volare da e per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Nel dettaglio:

Lamezia Terme ha trasportato 2.712.649 passeggeri, confermandosi leader regionale

ha trasportato 2.712.649 passeggeri, confermandosi leader regionale Reggio Calabria ha totalizzato 622.119 passeggeri, raddoppiando il numero rispetto all’anno precedente

ha totalizzato 622.119 passeggeri, raddoppiando il numero rispetto all’anno precedente Crotone ha registrato 273.155 passeggeri, con un incremento del +20,3%

Nel complesso, il sistema aeroportuale calabrese ha segnato un incremento del +7,5% rispetto al 2023, confermandosi un motore di sviluppo per l’intera Regione. Da sottolineare, in particolare, il risultato dell’Aeroporto di Reggio Calabria, che con una crescita del +113,9% rispetto al 2023 si attesta come lo scalo con il maggiore incremento in Italia nel 2024.

Le parole di Marco Franchini (SACAL)