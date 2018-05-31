Diffusi i dati relativi ai passeggeri degli aeroporti in Calabria, in riferimento al mese di aprile. L’Aeroporto di Lamezia registra un + 9,3 % sul traffico passeggeri ed un incremento dei movimenti del + 7,2 %. La media di passeggeri a volo è stata di 148 su una capacità media di 180 posti (coefficiente di riempimento 82 %).

I numeri dello scalo di Reggio Calabria

L’Aeroporto di Reggio Calabria invece registra un + 11,4 % sul traffico passeggeri ed un incremento dei movimenti del + 16,2 %. La media generale di passeggeri a volo è stata di 112 su una capacità media di 167 posti (coefficiente di riempimento 67 %).

A colpire è la forbice di numeri che separa Lamezia da Reggio Calabria. In riva allo Stretto infatti il numero totale di passeggeri nel mese di aprile è stato di 29.608 passeggeri, 114.788 invece il dato complessivo del 2018.

Lamezia a quasi dieci volte i numeri di Reggio

Quasi dieci volte superiore il dato relativo a Lamezia, che sfiora i 210 mila passeggeri nel mese di aprile. In totale, nel 2018, 670 mila i passeggeri transitati dallo scalo lametino, che può contare anche su un buon bacini proveniente dai voli internazionali.

Se è impossibile pensare ad un aeroporto di Reggio Calabria che produca numeri simili rispetto a quello di Lamezia, ricordando il recente passato non si può che evidenziare la ‘voragine’ che si è creata e allargata tra i due scali calabresi. La speranza è che la crescita registrata in questi mesi, con il pieno inserimento della Sacal (nuova società di gestione) possa proseguire e intensificarsi nel medio lungo periodo.