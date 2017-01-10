Aeroporto dello Stretto, la lettera del prof. Gattuso

Il prof. Domenico Gattuso lancia l'allarme: senza lo scalo Tito Minniti sarebbero penalizzati gli scambi culturali, la formazione e la ricerca dell'ateneo

L’Aeroporto dello Stretto sta vivendo una grave crisi e scenari foschi si affacciano all’orizzonte in questo inizio 2017. L’Aeroporto riveste un ruolo fondamentale per l’economia e la cultura dell’area metropolitana dello Stretto; e non ultimo per la nostra stessa Università. Gli scambi culturali, di alta formazione e di ricerca che il nostro Ateneo esprime sulla scena nazionale ed internazionale sarebbero fortemente penalizzati dal venir meno di un nodo strategico di trasporto come quello dello scalo Tito Minniti.

Ritengo sia indispensabile che i vertici e l’intero corpo della nostra Università facciano sentire la propria voce con forza, nella consapevolezza che l’affossamento dell’Aeroporto si ripercuoterà inevitabilmente e negativamente sullo stesso destino della nostra istituzione.

Prof.

Domenico Gattuso