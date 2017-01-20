Aeroporto: in Prefettura il tavolo inter- istituzionale

Sabato 21 gennaio 2017, alle ore 11:00, è stato confermato l’incontro tra i rappresentanti di Governo, centrale e territoriali, ed il direttivo del Comitato pro-aeroporto dello Stretto, presso la sede della Prefettura di Reggio Calabria.

Così come stabilito in occasione del tavolo istituzionale partecipato, tenutosi presso la sopraindicata sede il 14 gennaio scorso in seguito al sit in di protesta per la tutela dell’aeroporto dello Stretto, l’incontro avrà il fine di aggiornare concretamente i cittadini, per il tramite del Comitato, circa i risultati e gli impegni conseguiti al tavolo inter-istituzionale con la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che si è svolto a Roma giovedì 19 gennaio.

In ragione di ciò si invitano tutti i concittadini a ritrovarci in Piazza Italia, (RC), fronte Prefettura, sabato 21 gennaio ore 10:30.