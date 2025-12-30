Aeroporto di Reggio primo in Italia per crescita di passeggeri, Minasi: ‘Risultato storico’

"Quanto abbiamo fatto finora e continueremo a fare, soprattutto adesso che possiamo finalmente mettere la parola fine alla disastrosa era Giuseppe Falcomatà"; punge la senatrice della Lega

«I dati appena diffusi da Assaeroporti sui flussi passeggeri degli aeroporti italiani vedono il “Aeroporto Tito Minniti” di Reggio Calabria come lo scalo con la crescita più alta del Paese.

Una notizia che mi riempie di gioia e orgoglio, in quanto frutto del nostro impegno, mio e del Matteo Salvini che, riuscendo a sbloccare mesi fa le procedure di volo, ha preparato il terreno e permesso gli accordi del Presidente Roberto Occhiuto con Ryanair, facendo finalmente e definitivamente “decollare” il nostro aeroporto.

Dopo anni di promesse e parole vuote, la Lega in pochissimo tempo è stata capace di garantire alla nostra città quella crescita tanta agognata e mai finora arrivata.

Ora proseguiremo su questa strada per continuare a potenziare le Infrastrutture del territorio e portare nuovi investimenti».

Leggi anche

I dati: +66% di passeggeri nel 2025

La Senatrice Tilde Minasi commenta con queste parole il dato che vede l’aeroporto di Reggio Calabria al primo posto per incremento di passeggeri nel 2025: +66% rispetto al 2024, con 904.000 viaggiatori in transito nei primi 11 mesi dell’anno.

«Un risultato storico che nasce dal buon lavoro della Lega e del centrodestra», dice ancora la Senatrice, «ma che ora richiede ulteriori passi avanti».

Le critiche all’Amministrazione Falcomatà

«Questo successo – aggiunge Minasi – ci dice principalmente una cosa: quando si opera bene, i frutti arrivano e a goderne è tutta la collettività. È quanto abbiamo fatto finora e continueremo a fare, per il bene di Reggio e di tutto il suo territorio, soprattutto adesso che possiamo finalmente mettere la parola fine alla disastrosa era Giuseppe Falcomatà.

Zero investimenti sulla città, degrado, incapacità a intervenire sui problemi e a rilanciare ciò che di buono la città offre – cioè turismo, cultura, storia, enogastronomia e così via dicendo – sono il bilancio pessimo della sua Amministrazione. La stessa moltiplicazione dei passeggeri approdati all’aeroporto, quasi un milione in un solo anno, è un importantissimo volano per lo sviluppo e la conoscenza di Reggio al di fuori dei confini anche italiani, eppure nulla la giunta Falcomatà è stata in grado di fare per sfruttare questa meravigliosa opportunità».

Le prospettive future per Reggio Calabria

«Il nostro impegno per il futuro della nostra splendida città – che, non dimentichiamolo, è una città metropolitana – non si lascerà sfuggire questa occasione di crescita – prosegue la Senatrice – e saprà metterla anzi a frutto, com’è doveroso fare. Attendiamo con ansia le elezioni comunali, dove esprimeremo finalmente un candidato forte, che conosce bene il territorio e che sarà finalmente in grado di imprimergli la svolta attesa da almeno dieci anni, cioè da quando alla poltrona di primo cittadino siede il sindaco Pd.

Cambieremo davvero il volto di Reggio – dice ancora Minasi – proseguendo sulla strada dello sviluppo infrastrutturale e riuscendo finalmente a intercettare e a usare bene i copiosi fondi messi a disposizione dalle Istituzioni centrali, attirando anche investimenti privati.

Abbiamo a cuore le sorti di Reggio – sottolinea la Senatrice – e faremo in modo che torni al centro del Mediterraneo, recuperando i fasti del passato e invertendo le classifiche sulla qualità della vita, che ci hanno visto finora sempre agli ultimi posti. La proietteremo nel futuro come punto di riferimento vitale per la nostra regione e per l’intero Paese – conclude – donandole finalmente la vitalità e la ricchezza che merita».