‘T. Minniti’, niente più volo A/R Reggio-Linate. Un lettore: ‘Scelta illogica che non tiene conto delle istanze della popolazione’

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore in merito alla cessazione dei voli andata e ritorno Reggio Calabria Milano Linate Ita Airways.

Leggi anche

“Sono un professionista del sistema sanitario nazionale e per impegni familiari e professionali ho sovente necessità di viaggiare fra Reggio e Milano Linate. L’accoppiata partenza al mattino presto, ritorno in tarda serata verso e da Linate, rappresenta una combinazione molto utile consentendo un utilizzo pieno della giornata ad un costo (in termini di impegno temporale ed economico considerando il fatto che sono voli diretti) davvero accettabile. Nella mia esperienza inoltre ho avuto modo di percepire sempre i voli ragionevolmente “pieni” e cioè al di sopra della soglia di convenienza economica di quella specifica tratta per quella specifica compagnia. Come detto all’inizio io non sono un operatore del settore ma sono un frequent flyer che cerca di vivere ogni momento della propria vita con consapevolezza.

Leggi anche

Orbene: mi sfugge la ratio della prossima cancellazione di questi due specifici voli che nella loro praticità contribuivano in modo convincente e conveniente a tenere collegata Reggio a Milano. Non che non possa essere possibile in altro modo raggiungere Milano (ad esempio da Lamezia? via Roma?) ma finisco per avere la spiacevolissima e irritante sensazione che una scelta di tal genere venga effettuata senza tenere conto delle istanze della popolazione e direi anche in modo molto controintuitivo se non francamente illogico (… e magari chi ha scelto in questo modo ha un master in direzione aziendale!).

dott. Mauro Campello