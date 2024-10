Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro: ‘Enac conferma, non chiuderà’

La vicenda Aeroporto ‘Tito Minniti’ continua. A parlarne, questa volta, è l’onorevole Francesco Cannizzaro.

Il deputato reggino ha, infatti, da poco pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui rassicura i cittadini sul futuro dello scalo di Reggio Calabria.

“L’ENAC garantisce che non chiude. Riaprirà come tutti gli altri non appena l’emergenza sarà finita”.