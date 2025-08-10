Reggio, la notte di San Lorenzo si accende con gli Afterhours

La splendida Piazza del Castello Aragonese di Reggio è già pronta per fare da cornice all’unico concerto in Calabria della storica reunion degli Afterhours.

Il live, attesissimo da mesi, è fissato per questa sera alle ore 21:45, dopo l’apertura della serata alle ore 20:30 con la band Per Asperax.

L’area sarà completamente delimitata e chiusa sia al traffico veicolare che pedonale. I cancelli di via Aschenez saranno aperti ai possessori dei biglietti a partire dalle ore 20:00.

Una notte di San Lorenzo rock con Manuel Agnelli e la formazione storica

La notte di San Lorenzo reggina sarà speciale e vedrà Manuel Agnelli brillare sul palco insieme a Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Per i 20 anni dall’uscita dell’iconico album Ballate Per Piccole Iene e la ristampa in edizione speciale, Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la travolgente band di allora.

Il tour celebrativo di Ballate per piccole iene

Partito dal Sequoie Music Park di Bologna il 26 giugno, il tour segna il ventennale dell’album pubblicato da Mescal e distribuito a livello internazionale in inglese dall’etichetta britannica One Little Indian.

Il disco ha ridefinito il suono degli Afterhours con brani memorabili come:

Ballata per la mia piccola iena

Ci sono molti modi

Carne fresca

La vedova bianca

Per questa occasione speciale, Agnelli riporta sul palco una formazione ricca di storia e significato, con l’intento di ritrovare un pezzo fondamentale della loro identità.

Scaletta e premi della serata

Il concerto proporrà oltre venti brani che hanno segnato un’epoca, tra cui Male di miele, Non è per sempre, Voglio una pelle splendida, fino all’omaggio a Fabrizio De André con La canzone di Marinella.

A Manuel Agnelli sarà consegnato il Riccio d’Argento dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, prestigioso riconoscimento del Festival ai migliori live d’autore.

Biglietti e punti vendita

I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati (a Reggio: B’Art, Bcenter, Media World Porto Bolaro) e dalle ore 18:00 anche presso la biglietteria di Piazza Castello, in via Aschenez.

Per informazioni: 0968 441888.

Fatti di Musica: una rassegna storica in Calabria

Dopo essere stato incluso tra gli eventi storicizzati regionali, Fatti di Musica è in corsa per l’Avviso della Regione “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta”, con 1.500 eventi e oltre tre milioni di spettatori in 38 edizioni.

I prossimi appuntamenti musicali

Tra gli altri eventi in programma:

Paolo Belli Big Band – 9 agosto, Bovalino

– 9 agosto, Bovalino Fedez – 12 agosto, Cittanova (Festa Nazionale dello Stocco)

– 12 agosto, Cittanova (Festa Nazionale dello Stocco) Gabry Ponte – 12 agosto, Villapiana

– 12 agosto, Villapiana Ron – 13 agosto, Mesoraca e 14 agosto, Pallagorio

– 13 agosto, Mesoraca e 14 agosto, Pallagorio Max Gazzè e Calabria Orchestra – 22 agosto, Oppido Mamertina

– 22 agosto, Oppido Mamertina Lio – 23 agosto, Giffoni

– 23 agosto, Giffoni Sergio Cammariere – 24 agosto, Crucoli

– 24 agosto, Crucoli Enrico Brignano – 27 agosto, Parco Mitoio di Lamezia Terme

– 27 agosto, Parco Mitoio di Lamezia Terme Nino Frassica – 22 agosto, Museo Archeologico di Reggio (talk) e 30 agosto, Villapiana; 6 settembre, San Pietro Magisano

Eventi speciali e grandi produzioni

Il 16 agosto in Piazza De Nava a Reggio, per l’Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal maestro Francesco Perri presenterà il concerto “Disco” con brani dance anni ’80 e ’90.

Il 10 settembre, sul Lungomare reggino, partirà la settimana del Reggio Live Fest, con un programma eccezionale che sarà presentato a breve dal sindaco Falcomatà.