Aggressione a Don Giorgio, Falcomatà: “Vile aggressione”
Il sindaco Falcomatà esprime solidarietà e vicinanza a Don Giorgio Costantino, parroco di Santa Maria del Divin Soccorso nel quartiere di Gebbione
24 Maggio 2017 - 18:22 | di Pasquale Romano
«Solidarietà e piena vicinanza a Don Giorgio Costantino, parroco della Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso nel quartiere di Gebbione, vittima la notte scorsa di un’ignobile e feroce aggressione nel cortile della sua Parrocchia». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «A Don Giorgio – ha aggiunto il primo Cittadino – giungano gli auguri per una pronta guarigione da parte mia e dall’Amministrazione comunale che rappresento».
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