City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aggressione a Don Giorgio, Falcomatà: “Vile aggressione”

Il sindaco Falcomatà esprime solidarietà e vicinanza a Don Giorgio Costantino, parroco di Santa Maria del Divin Soccorso nel quartiere di Gebbione

24 Maggio 2017 - 18:22 | di Pasquale Romano

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, ospite di Immedia Live

«Solidarietà e piena vicinanza a Don Giorgio Costantino, parroco della Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso nel quartiere di Gebbione, vittima la notte scorsa di un’ignobile e feroce aggressione nel cortile della sua Parrocchia». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «A Don Giorgio – ha aggiunto il primo Cittadino – giungano gli auguri per una pronta guarigione da parte mia e dall’Amministrazione comunale che rappresento».

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giuseppe FalcomatàReggio Calabria Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?