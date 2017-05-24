Aggressione a Don Giorgio, Falcomatà: “Vile aggressione”

«Solidarietà e piena vicinanza a Don Giorgio Costantino, parroco della Chiesa di Santa Maria del Divin Soccorso nel quartiere di Gebbione, vittima la notte scorsa di un’ignobile e feroce aggressione nel cortile della sua Parrocchia». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. «A Don Giorgio – ha aggiunto il primo Cittadino – giungano gli auguri per una pronta guarigione da parte mia e dall’Amministrazione comunale che rappresento».