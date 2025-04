Giuseppe Agliano rieletto vicepresidente del Consiglio Nazionale ASI

Nella riunione del Consiglio Nazionale di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, svoltasi a Roma nei giorni scorsi, Giuseppe Agliano è stato rieletto per la quarta volta Vicepresidente del massimo Organo di autogoverno dell’Ente.

Tra i soci fondatori di ASI, che nel 1994 a Latina costituirono Alleanza Sportiva Italiana prima e Associazioni Sportive e Sociali Italiane dopo, Giuseppe Agliano ha ricoperto anche gli incarichi di Presidente provinciale di Reggio Calabria, Presidente regionale della Calabria e Componente del Consiglio Nazionale.

Consigliere comunale del 1995 al 2010 e Assessore e Delegato allo sport nella prima e nella seconda giunta Scopelliti, Agliano è stato anche componente dei Comitati organizzatori del campionato mondiale di pallavolo maschile del 2010, del campionato europeo di pattinaggio artistico del 2011, dei campionati mondiali di windsurf del 2013 e 2015 che si sono svolti nella città di Reggio Calabria.

Nel 2013 il CONI gli conferisce la Stella di bronzo al merito sportivo.

“E’ un grande privilegio, oltre che un onore continuare a ricoprire questo incarico e dare il mio contributo alla crescita dell’associazionismo sportivo – ha dichiarato Agliano – lo ritengo certamente un ulteriore riconoscimento al lavoro che svolge il gruppo dirigente di ASI Calabria guidato da Giuseppe Melissi. Continuerò a lavorare con l’umiltà, la disponibilità e la professionalità di sempre ma con la fermezza, la tenacia e la tensione ideale che caratterizzano da sempre il mio essere dirigente sportivo e militante politico“.

Sensi di sincera stima e affettuosi apprezzamenti personali, unitamente agli auguri di buon lavoro, sono stati esternati dal Presidente dell’Ente Claudio Barbaro, dal Vicepresidente Tino Scopelliti, dal Presidente del Consiglio Nazionale Pino Scianò e dagli altri componenti calabresi del Consiglio Sergio Zumbo di Reggio Calabria e Vittorio Fanello di Vibo Valentia, oltre che da tutti gli altri dirigenti locali e nazionali.

ASI oggi in Calabria e in Italia, è una delle principali organizzazioni che si occupa di promozione sportiva, sociale e culturale, di ambiente, formazione e protezione civile. Riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, i circoli culturali affiliati e le associazioni del Terzo Settore, contribuendo alle loro attività.

Oltre alla sede nazionale, conta 130 sedi territoriali, 90 settori tecnici-sportivi e più di 30.000 operatori e collaboratori su tutto il territorio. Con le sue tredicimila società e con circa due milioni di iscritti, ASI si colloca fra i primissimi Enti di Promozione sportiva a livello nazionale.