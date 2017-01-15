AIGA, donato un defibrillatore al Tribunale di Locri

La sezione locale dell'Aiga ha consegnato un defibrillatore al presidente del Tribunale di Locri: l'idea nata con il Fitwalking e la raccolta fondi tra colleghi e cittadini

Lo scorso mercoledì 11 gennaio la SEZIONE AIGA DI LOCRI, nella persona del Segretario di Sezione Avv. Elisabetta Macrì, ha donato al Tribunale Civile di Locri un defibrillatore, consegnandolo nelle mani del Presidente del Tribunale, Dr. Rodolfo Palermo.

La cerimonia di consegna, svoltasi presso l’Ufficio del Presidente della Sezione Civile, Dr.ssa Stilo, ha visto la partecipazione di numerosi Avvocati oltre che del personale amministrativo del Tribunale, e del prof. Fausto Certomà in rappresentanza dell’ASD Calabria Fitwalking.

L’idea dell’AIGA di dotare il Tribunale di Locri di un defibrillatore è nata al fine di tutelare il diritto alla salute in un luogo ad alta frequentazione, quale appunto il Tribunale; per il raggiungimento dell’obiettivo, l’AIGA ha scelto la collaborazione con l’ASD Calabria FITWALKING, che ha contribuito alla realizzazione del 1° AIGA FITWALKING, svoltosi nel settembre 2015 a Moschetta; la raccolta fondi è poi proseguita tra i Colleghi ed i cittadini, che nonostante il periodo di crisi hanno voluto donare il loro contributo per questa nobile causa.

Gli Avvocati, i Magistrati ed il personale amministrativo del Tribunale potranno seguire un corso per l’utilizzo del macchinario, potendosi così formare con il personale specializzato dell’azienda produttrice.

AIGA LOCRI sta già lavorando per la realizzazione di un ulteriore manifestazione Fitwalking che consenta di raccogliere i fondi necessari per dotare anche la Sezione Penale del Tribunale di Locri di tale indispensabile apparecchio salvavita.