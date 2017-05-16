AIGA Locri, concluso il corso di primo soccorso

Avvocati e funzionari del Tribunale Civile di Locri a lezione di primo soccorso e di uso del defibrillatore con i medici e il personale del 118

Lunedì 15 maggio, presso il Tribunale Civile di Locri, si è svolto il CORSO AIGA DI PRIMO SOCCORSO CON DEFIBRILLATORE.

Il Corso, che si colloca nell’ambito dell’attività di AIGA LOCRI di sensibilizzazione dell’utenza del Tribunale alle attività di primo soccorso, segue alla donazione di un defibrillatore installato proprio presso il Tribunale Civile da parte dell’Associazione, avvenuta nei mesi scorsi.

Il corso, completamente gratuito, si è svolto nei locali del Tribunale grazie alla sensibilità ed alla disponibilità del Presidente del Tribunale Dr. Rodolfo Palermo e del Presidente della Sezione Civile Dr.ssa Antonella Stilo, i quali hanno gentilmente concesso un’aula d’udienza per lo svolgimento dell’attività.

L’attività di formazione è stata interamente curata dal Dr. Vincenzo Barillaro e dal Dr. Domenico Luglio, medici del servizio 118, nonché dall’infermiere Renato Tirotta e dall’infermiera della Centrale Operativa Gabriella Reale, che hanno illustrato agli Avvocati e funzionari presenti in aula le modalità di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore.