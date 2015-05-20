City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

AION attiva lo sportello di ascolto psicologico gratuito

Ogni giovedì dalle 9.30 alle 19.30, fino al 30 giugno, ascolto gratuito su appuntamento per infanzia, adolescenza, adulti, coppie e famiglie

20 Maggio 2015 - 10:12 | di Redazione

AION Psicoterapie, sportello di ascolto psicologico gratuito a Reggio Calabria

Dal 18 Maggio fino al 30 Giugno 2015 presso AION Psicoterapie sarà attivo uno sportello di ascolto psicologico gratuito ogni giovedì dalle 9.30 alle 19.30. Il servizio è dedicato a tutti i tipi di utenza: infanzia, adolescenza, adulti, coppie e famiglie.

La missione dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione reggina al benessere psicologico attraverso il prendersi cura di se stessi e del chiedere aiuto ad un esperto in caso di difficoltà o di disagio temporaneo. Per lo stesso motivo il servizio è completamente gratuito, per rendere accessibile a tutti il primo approccio con lo psicologo, figura spesso poco definita nell’immaginario collettivo.

Il servizio è solo su appuntamento.

Per fissare un appuntamento chiamare il numero 328.7545835 o compilare la scheda contatti sul sito www.aionpsicoterapie.it.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?