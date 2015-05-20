AION attiva lo sportello di ascolto psicologico gratuito

Dal 18 Maggio fino al 30 Giugno 2015 presso AION Psicoterapie sarà attivo uno sportello di ascolto psicologico gratuito ogni giovedì dalle 9.30 alle 19.30. Il servizio è dedicato a tutti i tipi di utenza: infanzia, adolescenza, adulti, coppie e famiglie.

La missione dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la popolazione reggina al benessere psicologico attraverso il prendersi cura di se stessi e del chiedere aiuto ad un esperto in caso di difficoltà o di disagio temporaneo. Per lo stesso motivo il servizio è completamente gratuito, per rendere accessibile a tutti il primo approccio con lo psicologo, figura spesso poco definita nell’immaginario collettivo.

Il servizio è solo su appuntamento.

Per fissare un appuntamento chiamare il numero 328.7545835 o compilare la scheda contatti sul sito www.aionpsicoterapie.it.