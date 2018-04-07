La compagnia aerea Air Italy conferma il collegamento Lamezia Terme – Milano Malpensa anche per la stagione invernale 2018/2019. Sarà possibile volare due volte al giorno a bordo del Boeing 737 – 800 da 189 posti fino al 03 Marzo 2018. Da Lamezia Terme con scalo a Milano Malpensa è possibile raggiungere Bangkok, Cairo, Dakar, Miami, Mombasa, Mosca e New York.

I voli da Lamezia Terme a Milano Malpensa risultano già in vendita a partire da 31 Euro solo andata tasse incluse! Mentre per i voli con scalo ecco alcuni esempi di offerte:

Lamezia Terme – New York 443 Euro andata e ritorno

Lamezia Terme – Bangkok 434 Euro andata e ritorno

Lamezia Terme – Mosca 103 Euro solo andata

Fonte: AeroportiCalabria.com