Air Italy, dalla Calabria a Milano a partire da 31€
Confermato il collegamento Lamezia Terme-Milano Malpensa per l'inverno 2018/2019: due voli al giorno con tariffe da 31 euro solo andata
07 Aprile 2018 - 15:27 | di Eva Curatola
La compagnia aerea Air Italy conferma il collegamento Lamezia Terme – Milano Malpensa anche per la stagione invernale 2018/2019. Sarà possibile volare due volte al giorno a bordo del Boeing 737 – 800 da 189 posti fino al 03 Marzo 2018. Da Lamezia Terme con scalo a Milano Malpensa è possibile raggiungere Bangkok, Cairo, Dakar, Miami, Mombasa, Mosca e New York.
I voli da Lamezia Terme a Milano Malpensa risultano già in vendita a partire da 31 Euro solo andata tasse incluse! Mentre per i voli con scalo ecco alcuni esempi di offerte:
- Lamezia Terme – New York 443 Euro andata e ritorno
- Lamezia Terme – Bangkok 434 Euro andata e ritorno
- Lamezia Terme – Mosca 103 Euro solo andata
Fonte: AeroportiCalabria.com
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