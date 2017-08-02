di Anna Biasi – Si è tenuta presso il Cine teatro Metropolitano la conferenza stampa di presentazione della scuola di teatro Akkademia, come risulta dal protocollo d’intesa firmato dall’associazione culturale Officina dell’Arte e il Dopo Lavoro Ferroviario dell’area metropolitana di Reggio Calabria. L’idea è nata da Antonio Malaspina e Peppe Piromalli – con lo scopo di diventare punto di riferimento per tutti coloro che intendono divenire attori, anche “perché – come spiega il direttore artistico Benvenuto Marra – la domanda sul territorio reggino di chi vuole affrontare la carriera teatrale sta crescendo esponenzialmente ed è dunque necessario proporre eventi di qualità”. All’incontro erano presenti anche Franco De Marco, Presidente della sezione Reggio Calabria del Dopo Lavoro Ferroviario e Nicola Morabito, responsabile della sezione cultura del DLF. Una collaborazione che si unisce in un cinema storico come quello del Dopo Lavoro e che grazie alla successiva ristrutturazione del teatro, consente di investire nell’arte e nella cultura, avendo come esponenti massimi Piromalli e Malaspina.

Il rilancio del Cineteatro Metropolitano è al centro di una visione strategica non solo per offrire a compagnie minori teatrali uno spazio da poter utilizzare per le per loro rappresentazioni, ma elevare l’attività teatrale, grazie al movimento artistico dell’Officina dell’Arte.

“L’Akkademia – come afferma Antonio Malaspina -, permetterà di fare teatro a teatro. Si potrà respirare l’odore della polvere del palcoscenico e i ragazzi che avranno voglia di mettersi in gioco avranno a disposizione tutti gli strumenti tecnici e pratici grazie ad un percorso che durerà otto mesi e in cui verrà offerto, almeno una volta al mese, uno stage di approfondimento e incontri con personaggi a livello nazionale come Pino Insegno, Valentina Gemelli, Dario Cssini, Federico Perrotta, Fabio Mollo e Gennaro Calabrese. Ognuno di noi nasce attore, perché è la nostra natura che ce lo impone, dobbiamo solo tirar fuori quello che non sappiamo di aver dentro”.

Il passaggio successivo dell’Akkademia sarà quello di produrre un lavoro per l’Officina Lab, che è una costola dell’Officina dell’Arte per ridare linfa al teatro.

“Abbiamo investito gran parte dei nostri risparmi per dare lustro alla città di Reggio Calabria. Sono già aperte le iscrizioni sul sito dell’Officina dell’Arte – conclude Peppe Piromalli – ed una volta terminato il percorso accademico, gli studenti più talentuosi si affacceranno all’Officina Lab che li porterà direttamente (si spera) sul palco del Cilea”.

L’Akkademia preparerà i ragazzi a trecentosessanta gradi, insegnando loro in forma semplice e chiara le nozioni essenziali per potersi formare nel ruolo di attori. Il corso è aggiornato secondo i requisiti per la certificazione di operatore dello spettacolo (norma in stato di definizione) ed il monte orario sarà di 130 tra la teoria, la pratica, la supervisione e la ricerca, a cui saranno aggiunte le ore di tirocinio presso l’Officina dell’Arte.