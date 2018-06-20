Nel ricordo di Benedetta Cozzupoli, si è disputato il 4° Memorial di calcio a 5 femminile, presso il centro sportivo Mirabella. Come sempre grande partecipazione di squadre e di pubblico e manifestazione all’insegna del puro divertimento.

Nonostante vi sia stata comunque una classifica finale, per un percorso che ha visto inizialmente la composizione di due gironi, chiaro che per questo tipo di tornei si bada poco a chi sale sul gradino più alto del podio, quanto invece al sentirsi vicini ad una straordinaria persona che oggi non c’è più, ma che è rimasta davvero nel cuore di tutti. Per la cronaca vincitrice la Ninni Girls che in finale ha battuto il Mirabella.

Al torneo hanno partecipato anche giocatrici di caratura nazionale, tra cui il portiere della Nazionale di Calcio a 5 Martina Cacciola e squadre non solo del comprensorio reggino. Pubblichiamo di seguito la classifica fair play:

CLASSIFICA FAIR PLAY PUNTI

AMICHE DI BENJI 23

MIRABELLA UNDER 22

GYM BLU REGGIO 21

SPORTING BAGNARA 21

CUS COSENZA 19

VALANIDI 19

ACF GALATRO 18

ORADONBOSCO 17

MIRABELLA 17

FUTSAL REGGIO 16

NINNI GIRLS 15