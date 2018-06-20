Al 4° ‘Memorial Benedetta Cozzupoli’, vince… il ricordo
Il 4° Memorial di calcio a 5 femminile ricorda Benedetta Cozzupoli con squadre e pubblico al centro sportivo Mirabella, tra giocatrici di livello nazionale
20 Giugno 2018 - 09:14 | di Michele Favano
Nel ricordo di Benedetta Cozzupoli, si è disputato il 4° Memorial di calcio a 5 femminile, presso il centro sportivo Mirabella. Come sempre grande partecipazione di squadre e di pubblico e manifestazione all’insegna del puro divertimento.
Nonostante vi sia stata comunque una classifica finale, per un percorso che ha visto inizialmente la composizione di due gironi, chiaro che per questo tipo di tornei si bada poco a chi sale sul gradino più alto del podio, quanto invece al sentirsi vicini ad una straordinaria persona che oggi non c’è più, ma che è rimasta davvero nel cuore di tutti. Per la cronaca vincitrice la Ninni Girls che in finale ha battuto il Mirabella.
Al torneo hanno partecipato anche giocatrici di caratura nazionale, tra cui il portiere della Nazionale di Calcio a 5 Martina Cacciola e squadre non solo del comprensorio reggino. Pubblichiamo di seguito la classifica fair play:
CLASSIFICA FAIR PLAY PUNTI
AMICHE DI BENJI 23
MIRABELLA UNDER 22
GYM BLU REGGIO 21
SPORTING BAGNARA 21
CUS COSENZA 19
VALANIDI 19
ACF GALATRO 18
ORADONBOSCO 17
MIRABELLA 17
FUTSAL REGGIO 16
NINNI GIRLS 15
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