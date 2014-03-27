Al ‘Bagaglino’ di Roma la cerimonia di premiazione della XIX Edizione del ‘Premio del Museo’. Premiate anche le eccellenze reggine.

Venerdì 21 Marzo 2014 alle ore 9,30 presso il consueto scenario del Teatro Salone Margherita “Il Bagaglino” di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione della XIX Edizione del “ Premio del Museo.”Anche quest’anno è stata cospicua la presenza di premiati reggini nelle varie sezioni.

I Premi Speciali del Museo ai reggini

A cominciare dal Premio Speciale del Museo, che è stato conferito, tra gli altri, a due illustri famiglie di reggini che rappresentano l’eccellenza italiana nel campo medico-scientifico e delle professioni : i quattro fratelli Prof. Pasquale Spinelli, chirurgo specializzato in endoscopia e già Vice Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, Prof. Renato Spinelli, Ortopedico e Traumatologo, il Prof. Francesco Spinelli Responsabile del Reparto di chirurgia vascolare del Policlinico di Messina, il Dott. Roberto Spinelli, Medico ed esperto in alimentazione. Insieme a loro hanno ritirato il premio i fratelli Prof. Andrea Monorchio, Presidente della Consap SpA, Prof. Antonino Monorchio, Psichiatra e Dott. Domenico Monorchio, Responsabile commerciale Lancia.

Premio Speciale anche al Prof. Ercole Pietro Pellicanò, anch’egli di origini reggine, Presidente dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito ed al Prof. Claudio Strinati, Dirigente Superiore per i Beni e le Attività Culturali.

Pubblica Istruzione e giornalismo

Nella Sezione Pubblica Istruzione premiati i lavori e la fantasia di due alunne degli istituti reggini “Galileo Galilei” e “Spanò Bolani” oltre alle scuole provenienti da Licenza (Roma), Brescia, Torino, Fano, Cittadella (PD), Roma e Palazzolo sull’Oglio (BS).Nella sezione Giornalismo “Quotidiani” l’articolo di Massimo Calabrò. Tra i Premi alla Carriera importante riconoscimento al reggino doc Avv. Francesco Comi .Presente nel corso a teatro il Dott. Gianni Letta che, nel suo intervento, ha espresso vivo apprezzamento per l’attività culturale svolta dal Museo delle Paste Alimentari e per il parterre dei premiati.

Il Premio del Museo ha voluto anche valorizzare il talento canoro della giovane cantante Mafalda Toscano che si è esibita deliziando la platea con due classici della canzone italiana “Grande, grande, grande” e “ E penso a te”.La manifestazione è stata condotta brillantemente dall’Avv. Giuseppe Giarmoleo, Presidente del Museo.

A chiusura dell’evento, grazie alla preziosa collaborazione con il Presidente dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio Rezio Donchi, ospiti e premiati hanno potuto gustare i tipici pizzoccheri della Valtellina appositamente preparati sul posto da un organizzatissimo staff in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Teglio (SO).FOTO A CURA DI FULVIA NERI.