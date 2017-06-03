Al Bano in concerto a Zafferana Etnea (CT)
Al Bano apre il suo tour estivo a Zafferana Etnea con Etna in Scena: da Nel sole a Felicità, il repertorio di una carriera iniziata nel 1967
03 Giugno 2017 - 13:14 | di Federica Geria
Si avvicina il debutto del tour estivo di Al Bano che sarà a Zafferana Etnea (CT) il 4 agosto, all’interno della programmazione di ETNA IN SCENA,
la prestigiosa rassegna di eventi ospitata nell’Anfiteatro Falcone Borsellino,
che vede la collaborazione tra Puntoeacapo e il Comune di Zafferana.
E’ uno dei protagonisti più attesi della prossima estate live. Piazze, arene e teatri italiani si preparano ad ospitare Al Bano: un’occasione per ripercorrere le tappe principali della sua straordinaria carriera. Professionalità e talento, amore per la sua terra e soprattutto per la famiglia: queste le caratteristiche dell’artista, big della canzone italiana ‐ amato dal grande pubblico, apprezzato nel nostro Paese e tanto anche all’estero. La Sicilia attende Al Bano! L’artista pugliese promette un concerto indimenticabile nel quale ripercorrerà il suo sterminato repertorio canoro.
Da “Nel sole“, il pezzo che nel 1967 fece da trampolino di lancio alla sua carriera, fino ai successi più recenti. Il cantautore, ambasciatore della tradizione musicale italiana nel mondo, eseguirà le canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare tre generazioni. Non mancheranno poi le hit “Nostalgia canaglia“, “Felicità”, “Ci sarà” e “Cara terra mia“.
ETNA IN SCENA // IN CALENDARIO
ERMAL META 28 LUGLIO
FRANCESCO GABBANI 29 LUGLIO
CAMMARIERE / PAOLI/ REA 5 AGOSTO
NICCOLO’ FABI 6 AGOSTO
ANTONELLO VENDITTI 10 AGOSTO
BAUSTELLE 11 AGOSTO
THE KOLORS 18 AGOSTO
FABRIZIO MORO 19 AGOSTO
info e prevendite su www.puntoeacapo.uno // 0958176330
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie