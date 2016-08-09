Al C.S.O.A. Cartella il Live della cantautrice Ilenia Volpe

Giovedì 11 agosto il palco del Cartella avrà il piacere di ospitare Ilenia Volpe, cantautrice indie romana, in tour per presentare il suo “Mondo Al Contrario”.

Il percorso di Ilenia Volpe

Dai club capitolini alle aperture ad importanti artisti la musica porta Ilenia fin negli Stati Uniti per una tournée nel 2011 e le fa ottenere diversi riconoscimenti e premi. Dopo varie collaborazioni con Moltheni, Santo Niente, Operaja Criminale, nel 2012 arriva il primo full lenght album “Radical Chic Un Cazzo” (Disco Dada), prodotto da Giorgio Canali. Un fulminante esordio quello di Ilenia, volutamente ruvido, quasi grezzo, urlato in stile punk – rock con pochi momenti di quiete.

“Mondo Al Contrario”, secondo disco di Ilenia Volpe, registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Vaccaro (Consoli, Gazzè, Mannoia, The Niro) è un concept album la cui copertina porta la firma di Paul Whitehead – artista inglese noto per aver disegnato alcune cover dei dischi dei Genesis – che si allontana non poco dalla realtà che fino ad oggi la cantautrice romana ha esplorato. Riflessioni a voce alta sulla condizione dell’essere umano, ironiche e puntuali, accompagnate da strutture musicali meno convenzionali che in passato, a volte trasparenti come un cielo al mattino d’estate, a volte colorate e gaudenti come il sorriso di un bimbo davanti al tendone di un circo. Pensieri di donna, incastonati tra note. Ed anche l’esatto contrario.

Il progetto no-profit

All’album si affianca un progetto no-profit che trae ispirazione dal singolo “Maledetta Bellezza”, brano dedicato ad una persona con disagi psichici scritto a quattro mani da Ilenia e suo fratello Luca. L’iniziativa attraverso la realizzazione di un cortometraggio/reportage si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche di chi vive la malattia mentale, in collaborazione con diverse associazioni impegnate sul campo e a personaggi dello spettacolo che leggeranno estratti dalle biografie di alcuni artisti noti che hanno sofferto di disturbi psichici.