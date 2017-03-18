Al ‘Campanella’ la presentazione di ‘Il Patto di Roma e la legione ceco-slovacca’

Sabato 18 marzo, presso la prestigiosa location del Convitto Nazionale “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema storico relativo alla prima guerra mondiale. Tale incontro rientra nel programma quadriennale (2014-2018) de “Il centenario della grande guerra”, che per la valenza ed il significato, per la valenza ed il significato ha ricevuto l’Alto Patronato delle Ambasciate di Austria, di Ungheria, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.

Per tale occasione verrà presentato il saggio “Il Patto di Roma e la legione ceco-slovacca”, volume che è stato curato dal prof. Francesco Leoncini, maggiore studioso italiano di storia ceco-slovacca e autorevole interprete della realtà politica e sociale della Mitteleuropa, e che per tale occasione sarà presente in qualità di relatore.