Al Cedir Concerto di Beneficenza ‘Bambini in Musica’
Domenica 15 aprile alle 17.30 all'Auditorium Sala Versace del palazzo Cedir un concerto per i progetti della Fondazione Mission Bambini sull'infanzia
12 Aprile 2018 - 19:33 | di Vincenzo Comi
Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 17:30 presso l’Auditorium “Sala Versace” palazzo Cedir, si svolgerà il Concerto di Beneficenza “Bambini in Musica” a sostegno dei progetti di educazione e assistenza sanitaria prima Infanzia della Fondazione Mission Bambini Onlus.
L’evento, sostenuto dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, vedrà la partecipazione del ViceSindaco del Comune, avv. Armando Neri, e del ViceSindaco della Città Metropolitana, avv. Riccardo Mauro.
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