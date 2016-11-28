Al Cedir l’importante convegno dedicato alle intercettazioni

Magistrati, avvocati, forze di polizia e giornalisti a confronto sulle intercettazioni tra esigenze investigative, garanzie difensive e diritto di cronaca

Si comunica che nei giorni 1 e 2 dicembre 2016, ore 15-19, presso l’Auditorium “Gianni Versace” del palazzo CEDIR di Reggio Calabria, avrà luogo un importante seminario formativo dal titolo “intercettazioni, presupposti normativi, prassi giurisprudenziali e tecniche operative: tra esigenze investigative, garanzie difensive e diritto di cronaca, nonché i profili operativi: tra gestione della sicurezza e protezione dei dati personali”.

L’evento, organizzato dalla rivista professionale “Sicurezza e Giustizia”, con la collaborazione di questo Ufficio, sarà rivolto agli addetti del settore, quali Magistrati, Avvocati, personale delle Forze di Polizia, nonché a giornalisti, studenti universitari della facoltà di Giurisprudenza e personale amministrativo che opera nell’ambito della giustizia e legalità.

Nell’ambito del convegno verranno affrontate ed approfondite le più vaste tematiche riguardanti il più volte dibattuto e delicato argomento delle intercettazioni, esaminando le diverse prospettive e confrontando, a più voci, le molteplici esperienze su quello che, ormai, risulta essere diventato uno degli strumenti principe nell’ambito della ricerca della prova.