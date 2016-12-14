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Al Centro Commerciale Porto Bolaro le tradizioni del Natale

Casa di Babbo Natale fino al 6 gennaio, scambio di figurine con il Panini Tour e prodotti tipici: gli appuntamenti natalizi del centro commerciale Porto Bolaro

14 Dicembre 2016 - 11:00 | di Vincenzo Comi

Porto Bolaro, Collection School: iniziativa per le scuole primarie del territorio a Reggio Calabria

Nella splendida atmosfera natalizia della Galleria di Porto Bolaro, immersa in un’ambientazione da favola, sabato scorso è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale, dove tantissimi bambini accolti dalla Natalina hanno potuto scrivere e imbucare le loro letterine, ma soprattutto conoscere ed esprimere al vecchio e buono Babbo Natale il proprio desiderio di Natale.

Una grande festa dedicata a grandi e piccini che durerà fino al 6 gennaio e che vi aspetta anche questo week end: venerdì dalle 16 alle 20 mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 maggiori dettagli sul sito www.portobolaro.it o sulla nostra pagina facebook.

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Il Panini Tour e lo scambio di figurine

Inoltre, sabato 17 e domenica 18 dicembre Porto Bolaro Shopping Center sarà la capitale per eccellenza delle piccole figure adesive. E’ previsto infatti l’evento ufficiale Panini Tour Natale 2017, che permetterà a tutti i collezionisti di scambiare i pezzi doppi per ottenere i propri beniamini o proprio quella figurina che manca per terminare la raccolta.

Nel week-end, i ragazzi dello staff Panini distribuiranno gratuitamente figurine, Album Calciatori 2016-2017 e gadget. Maggiori info sulla pagina facebook di Porto Bolaro, sul sito www.portobolaro.it oppure www.calciatoripanini.it

Ma gli appuntamenti di Porto Bolaro non finiscono qui!!!

Prodotti tipici e oggetti natalizi

Sarà possibile scoprire tra i banchi allestiti lungo le Gallerie le golosità dei prodotti tipici, oggetti natalizi e tante curiosità.

Infine, dal 18 al 24 dicembre sarà a disposizione di tutti i clienti il servizio di confezionamento regali offerto dall’Associazione Angeli Bianchi Onlus.

Tanta tradizione e anche tanti appuntamenti ti aspettano a Porto Bolaro, per vivere insieme questo periodo di feste.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

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