Al Cilea il 7° Memorial dedicato a Mino Reitano

Gegè Reitano, fratello del cantautore calabrese Mino Reitano presenta: “La vita è così ….. la storia continua..” 7° Memorial Mino Reitano mercoledì 27 Gennaio 2016 Teatro “F. Cilea” (R.C.) ore 20, realizzato con il patrocinio di Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Città di Reggio Calabria.

Si riconferma Direttore Artistico Natale Princi. La conduzione,invece,sarà affidata a Giovanna Scarfò, cantante e Francesco Capodacqua (allievo della terza edizione di Amici di Maria De Filippi).

Gli ospiti della serata

Anche quest’anno ci saranno ospiti di eccezione: Chiara e Martina Scarpari, le due artiste calabresi deltalent show di RAI 1 “Ti lascio una canzone”,che presenteranno il loro primo album “Una storia importante”.

Altro ospite, Enzo Reitano, musicista, polistrumentista, nipote di Mino e figlio del Maestro Franco Reitano, che canterà per la prima volta con il figlio Bryan

Gli artisti sul palco

Poi, grandi artisti: Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea: I Taranproject, Marinella Rodà e I Tamburi di Luca Scorziello, Caterina Riotto e Gian Luca Marino, i ragazzi di “Ti lascio una canzone”: Antonio Licari, Costanza Fasulo, Sophia De Rosa e Mirko Regina, Filippo Italiano e la sua chitarra, Carmela Princi, Simone Pietropalo e Mafalda Toscano, Francesco Trapasso, Vincenzo Guerrazzi, Mirko Giacoppo, Serena Ambesi, Gaetano De Michele, Giusy Crupi, Alessia Digiò, Rossella Risafi, Doriana Madeo e Teresa Russo, Clara e Ilaria, Meriam Jane e Guido Romeo, Tonio Sibio. I giovanissimi: Giulia Scarcella, Giovanni Khalifa, Fabiana Princi e il coro le “Birbe Note”diretto dalla Maestra Mariafrancesca Esposito .

A dirigere l’Orchestra Giovanile di fiati “Nicola Spadaro” Città di Delianuova e “Progeny Big Band” il Maestro Gaetano Pisano. Con la partecipazione dell’attore reggino Mimmo Raffa. Ospite Mimmo Reitano fratello di Mino e Presidente dell’ “Associazione Fedelissimi amici di Mino Reitano”.