Il 7 settembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 36 anni, lo spettacolo di beneficenza ricorda la ballerina e cantante reggina Francesca Comito

“Le ali di un angelo” è il titolo della serata evento in programma giovedì 7 settembre al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e dedicata a Francesca Comito, artista reggina scomparsa prematuramente quasi un anno fa.

Lo spettacolo di beneficenza si svolgerà proprio nel giorno in cui l’apprezzata ballerina e cantante avrebbe compiuto 36 anni ed è organizzato da Simona Calanna, insegnante di danza e ballerina nonché da sempre grande amica di Francesca.

Per ricordare la giovane artista reggina, si esibiranno sul palco diverse scuole di danza di Reggio Calabria e provincia e non mancheranno le testimonianze di affetto da parte di importanti personaggi dello spettacolo.

L’intero incasso sarà devoluto alla casa di riposo “Don Orione” di Reggio Calabria. La serata evento “Le ali di un Angelo“, avrà inizio alle 20,30 e sarà condotta da Emilio Buttaro, il giornalista reggino che più di trent’anni fa diede il battesimo artistico a Francesca Comito.

Gli inviti per lo spettacolo saranno disponibili anche la sera del 7 settembre presso lo stesso Teatro Cilea ma per ulteriori informazioni è possibile contattare il 392/2322767 oppure il 348/0122173.