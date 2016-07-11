Al Comune il convegno sulla valorizzazione del patrimonio culturale

Si terrà domani martedì 12 luglio alle ore 11:00 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il convegno “Progettare la valorizzazione del patrimonio culturale in Calabria”.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare i contenuti dell’avviso pubblico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la presentazione di progetti integrati finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’incontro, patrocinato dal Mibact, dalla Regione Calabria, dalla Città di Reggio Calabria e dall’Anci, sarà moderato dal giornalista Paolo Toscano ed introdotto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Patrizia Nardi. Interverranno il Vice Segretario Generale dell’Anci Antonella Galdi, il Dirigente del Dipartimento Programmazione strategica nazionale e comunitaria della Regione Calabria Paolo Praticò, il Coordinatore nazionale Anci Giovani Gianluca Callipo, il Dirigente del Ministero dei Beni e le Attività Culturali Servizio programmazione strategica nazionale e comunitaria Dora di Francesco, il Responsabile del Dipartimento Turismo e Cultura dell’Anci Vincenzo Santoro, il Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabri Demetrio Delfino. Concluderà il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Sono stati invitati a partecipare gli Amministratori, Sindaci e Assessori alla Cultura dei Comuni della Città Metropolitana, gli operatori culturali e le associazioni operanti sul territorio reggino. L’incontro sarà aperto ai cittadini a agli operatori dell’informazione.